Отчет за два года: завтра состоится пресс-конференция Бунечко

26 августа состоится пресс-конференция председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, посвященная второй годовщине его пребывания в должности.
Анонс мероприятия опубликован на сайте Житомирской ОГА
.
Пресс-конференции состоится возле Житомирского областного онкологического диспансера в 15:00.
Кроме непосредственно пресс-конференции предусмотрено обзор работ, проведенных в Житомирском областном онкологическом диспансере и ознакомление с отреставрированным зданием Магистрата.
Напомним, в прошлом году председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко проводил отчетную пресс-конференцию в летней эстраде "Ракушка"
.