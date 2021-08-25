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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Август » 25 » 12:40:43

Отчет за два года: завтра состоится пресс-конференция Бунечко

Сегодня, 12:40:43 132 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отчет за два года: завтра состоится пресс-конференция Бунечко

 26 августа состоится пресс-конференция председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, посвященная второй годовщине его пребывания в должности.

Анонс мероприятия опубликован на сайте Житомирской ОГА.

Пресс-конференции состоится возле Житомирского областного онкологического диспансера в 15:00.

Кроме непосредственно пресс-конференции предусмотрено обзор работ, проведенных в Житомирском областном онкологическом диспансере и ознакомление с отреставрированным зданием Магистрата.

Напомним, в прошлом году председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко проводил отчетную пресс-конференцию в летней эстраде "Ракушка".
Тэги: ОГА, отчет, Бунечко, пресс-конференция
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