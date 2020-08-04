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В Житомире ремонтируют пешеходный мост: очищают ржавчину и красят. ВИДЕО

04.08.2020, 08:56:36 2080 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире ремонтируют пешеходный мост: очищают ржавчину и красят. ВИДЕО

 В Житомире ремонтируют подвесной мост через реку Тетерев: очищают поручни и ограждение от ржавчины, грязи, надписей и красят. Ремонтом занимается коммунальное предприятие "Эксплуатация искусственных сооружений".

По состоянию на 3 августа на мосту работали 18 человек, передает "Суспільне Житомир".

"Это две бригады. Одна бригада выполняла подготовительные работы: зачищала железные конструкции от ржавчины, старой краски, грязи. Другая - красила. Стоимость работ рассчитают позже, когда завершат ремонт. Но краску закупили. И потратили на это 2,5 тысячи гривен", - сказал представитель КП Виталий Губар.

Напомним, подвесной мост в житомирском парке не ремонтировали с 2016 года. Тогда на работы потратили около 2 млн грн.
 
Тэги: Житомир, мост, Ремонт
Комментариев: 7
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 09:44:53, 04.08.2020 [Материал]
+7

Помним, помним- тогда тоже просто покрасили, даже типа пескоструили. Круто намутили бабла...
ToniGRIM
2 Антон (ToniGRIM)   • 10:13:59, 04.08.2020 [Материал]
+2

Очередной деребан бабла
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 13:32:47, 04.08.2020 [Материал]
-4

И шо, опять таки прямо у в патриотические цвета (блакитно-жовтий) красят, да?
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:29:00, 04.08.2020 [Материал]
+1

В жовто-блакитні фарбували самі люди безкоштовно. І пофарбували так майже усі мости по Україні! Самі і безкоштовно. І виглядало воно краще до речі ніж ця сіра буденність.
master_zr
4 master (master_zr)   • 15:25:54, 04.08.2020 [Материал]
+2

Згадав як Сірожа Сухоструй потратив 1 500 000 грн і виправдовувався що типу піскоструїли стару фарбу і висотні роботи тому так дорого в на фото 2 дядьки болгарками зачищали стару фарбу ))))
Прокуратура агов?????
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 16:11:06, 04.08.2020 [Материал]
0

Сухомлин, паразит ты на теле Житомира. Сколько тебе надо? В гробу карманов нет.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 16:53:00, 04.08.2020 [Материал]
0

А что там чудо стройка набережной? К лету какого года ее завершат?
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