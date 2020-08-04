В Житомире ремонтируют пешеходный мост: очищают ржавчину и красят. ВИДЕО

В Житомире ремонтируют подвесной мост через реку Тетерев: очищают поручни и ограждение от ржавчины, грязи, надписей и красят. Ремонтом занимается коммунальное предприятие "Эксплуатация искусственных сооружений".
По состоянию на 3 августа на мосту работали 18 человек, передает "Суспільне Житомир".
"Это две бригады. Одна бригада выполняла подготовительные работы: зачищала железные конструкции от ржавчины, старой краски, грязи. Другая - красила. Стоимость работ рассчитают позже, когда завершат ремонт. Но краску закупили. И потратили на это 2,5 тысячи гривен", - сказал представитель КП Виталий Губар.
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