Страшное ДТП в пригороде Житомира: водитель Chevrolet выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. ФОТО

На автодороге Житомир - Бердичев произошла ужасная авария с участием грузовика с цистерной и легковушки. В результате ДТП один человек погиб. Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа в селе Гуйва.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
"Предварительно, около 7:30 на 186 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, 32-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 50-летнего жителя Киевской области", - сообщают правоохранители.
В результате ДТП водитель Chevrolet получил травмы, от которых погиб на месте.
"Все обстоятельства и причины смертельного дорожного происшествия устанавливаются"
, - добавляют в полиции.
ФОТО: ГУНП
непристёгнутый бы так втупую на встречку не вылез