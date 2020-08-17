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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 17 » 09:53:14

Страшное ДТП в пригороде Житомира: водитель Chevrolet выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. ФОТО

Вчера, 09:58:14 2355 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Страшное ДТП в пригороде Житомира: водитель Chevrolet выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. ФОТО

 На автодороге Житомир - Бердичев произошла ужасная авария с участием грузовика с цистерной и легковушки. В результате ДТП один человек погиб. Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа в селе Гуйва.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
 

"Предварительно, около 7:30 на 186 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, 32-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 50-летнего жителя Киевской области", - сообщают правоохранители.




В результате ДТП водитель Chevrolet получил травмы, от которых погиб на месте.

"Все обстоятельства и причины смертельного дорожного происшествия устанавливаются", - добавляют в полиции.

ФОТО: ГУНП
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:39:17, Вчера [Материал]
+3

Скільки мільярдів роки має пройти доки поліція почне у своїх сухих прес релізах про дтп, писати чи були пристібнути люди у авто під час ДТП? Мабуть тоді коли перестане користуватись термінологією "невпрорався з керуванням". Не знаю який геній це придумав, бо цю штуку можна використати коли завгодно.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:26:00, Вчера [Материал]
-4

пристёгнутый был 146%
непристёгнутый бы так втупую на встречку не вылез
victorio
2 Виктор (victorio)   • 10:57:04, Вчера [Материал]
0

На (1) Судя по повреждениям обоих автомобилей - без разницы, был он пристёгнут или нет. Результат один.
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