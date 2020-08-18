В Житомирской ОГА появится новый чиновник – шестой заместитель Бунечко

Председатель Житомирской облгосадминстрации внес изменения в штат аппарата, введя еще одну должность заместителя председателя ОГА. Теперь у Виталия Бунечко появится еще один, 6-й заместитель.
Соответствующее распоряжение о внесении изменений Бунечко подписал 13 августа.
Согласно распоряжению № 4651, полномочия заместителя председателя облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и взаимодействия с правоохранительными органами, должность которого была введена в штат аппарата ОГА, распределены между двумя заместителями.
Отныне будет заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
Напомним, 31 июля председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко проводил отчетную пресс-конференцию
, посвященную первой годовщине его пребывания на должности.