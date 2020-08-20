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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 20 » 16:40:56

В Житомирской области сгорела деревянная церковь, построенная в XVIII веке. ФОТО

Сегодня, 16:53:56 655 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области сгорела деревянная церковь, построенная в XVIII веке. ФОТО

 20 августа в селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области произошел пожар в церкви Святителя Николая. Возгорание обнаружил настоятель храма.

Прихожане совместно с настоятелем пытались потушить пожар собственными силами, но поняв, что не справляются, вызвали спасателей.
 

"Учитывая поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1000 кв. и. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия. в течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов", - рассказывают в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.


Силами бойцов ГСЧС через несколько часов пожар был ликвидирован. Огонь успел уничтожить здание церкви.

Удалось спасти церковное имущество, погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.
 

Церковь Святителя Николая




Фото Александра Михайлика
 

Последствия пожара




Фото ГСЧС
Тэги: церковь, Житомирщина, пожар
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 19:31:36, Сегодня [Материал]
0

Жаль, конечно. Навеяло: https://youtu.be/Y36BqK5xcd0
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