В Житомирской области сгорела деревянная церковь, построенная в XVIII веке. ФОТО

20 августа в селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области произошел пожар в церкви Святителя Николая. Возгорание обнаружил настоятель храма.
Прихожане совместно с настоятелем пытались потушить пожар собственными силами, но поняв, что не справляются, вызвали спасателей.
"Учитывая поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1000 кв. и. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия. в течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов", - рассказывают в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
Силами бойцов ГСЧС через несколько часов пожар был ликвидирован. Огонь успел уничтожить здание церкви.
Удалось спасти церковное имущество, погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.
Церковь Святителя Николая
Фото Александра Михайлика
Последствия пожара
Фото ГСЧС