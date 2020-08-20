В Житомирской области сгорела деревянная церковь, построенная в XVIII веке. ФОТО

"Учитывая поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1000 кв. и. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия. в течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов", - рассказывают в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.