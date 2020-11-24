На Житомирщине полыхала церковь: пожар вызвал уголек, который выпал из кадила

В селе Ушица Житомирской области произошел пожар в здании, в котором проводят богослужения. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС
в Житомирской области.
Отмечается, что возгорание возникло вечером 22 ноября внутри одноэтажного деревянного сооружения. Пожарным удалось ликвидировать огонь и не допустить распространения пламени по всей площади здания.
Огонь уничтожил пономарню, повредил стены, пол, кровлю, а также церковное имущество на площади 60 кв. м.
По информации ГСЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
В тот день там проводилось богослужение. Вероятно, во время заправки кадила в помещении пономарной угли выпали на деревянный пол. Это впоследствии привело к возгоранию.
Напомним, в августе 2020 года на Житомирщине сгорела деревянная церковь
, построенная в XVIII веке.