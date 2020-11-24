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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 24 » 08:49:01

На Житомирщине полыхала церковь: пожар вызвал уголек, который выпал из кадила

Сегодня, 09:06:37 636 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине полыхала церковь: пожар вызвал уголек, который выпал из кадила

 В селе Ушица Житомирской области произошел пожар в здании, в котором проводят богослужения. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что возгорание возникло вечером 22 ноября внутри одноэтажного деревянного сооружения. Пожарным удалось ликвидировать огонь и не допустить распространения пламени по всей площади здания.

Огонь уничтожил пономарню, повредил стены, пол, кровлю, а также церковное имущество на площади 60 кв. м.

По информации ГСЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В тот день там проводилось богослужение. Вероятно, во время заправки кадила в помещении пономарной угли выпали на деревянный пол. Это впоследствии привело к возгоранию. 

Напомним, в августе 2020 года на Житомирщине сгорела деревянная церковь, построенная в XVIII веке.

Тэги: Житомирщина, церковь, пожар
Комментариев: 2
victorio
1 Виктор (victorio)   • 10:47:58, Сегодня [Материал]
0

Свет несёт только та церковь которая горит!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:00:12, Сегодня [Материал]
0

(c) типовий долбослав
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