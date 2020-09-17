Горожан приглашают приобщиться к уборке берегов житомирских рек

"Ежегодно в третьи выходные сентября мировое экологическое сообщество организует масштабные уборки в рамках Международного дня чистых берегов. По этому случаю в субботу представители Житомирского рыбоохранного патруля совместно с представителями Управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА и бассейнового управления водных ресурсов реки Припять будут наводить порядок на берегах рек Тетерев и Каменка в пределах г. Житомир", - информирует рыбоохранный патруль.