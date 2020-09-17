Горожан приглашают приобщиться к уборке берегов житомирских рек

Житомирский рыбоохранный патруль приглашает всех неравнодушных житомирян и жителей пригородов приобщиться к уборке берегов рек Тетерев и Каменка.
Акция будет проходить в субботу, 19 сентября, по случаю Международного дня чистых берегов.
Уборка начнется в 10.00 по следующим адресам:
"Ежегодно в третьи выходные сентября мировое экологическое сообщество организует масштабные уборки в рамках Международного дня чистых берегов. По этому случаю в субботу представители Житомирского рыбоохранного патруля совместно с представителями Управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА и бассейнового управления водных ресурсов реки Припять будут наводить порядок на берегах рек Тетерев и Каменка в пределах г. Житомир", - информирует рыбоохранный патруль.
- Берег р. Тетерев вблизи ул. Ивана Гонты (координаты 50°13'45.3"N 28°42'21.4"E).
- Берег р. Тетерев, вблизи ул. Шевченко, за детской городской больницей (координаты 50°14'32.5"N 28°40'21.5"E).
- Берег р. Каменка, ул. Вильский Шлях, вблизи Соколовского моста (координаты 50°17'46.5"N 28°36'58.7"E).
Приобщиться к акции может каждый, и не обязательно в определенных местах. Достаточно организовать "семейную эко-толоку": 19 сентября всей семьей пойдите в любимое место отдыха у водоема и сделайте его чистым. Делайте фото "до и после", снимайте видео, отмечайте свои публикации в Фейсбуке хэштегом #ЯприбравТвояЧерга
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В условиях адаптивного карантина не забывайте о соблюдении всех противоэпидемиологических мероприятий. Участники должны быть в масках, перчатках и сохранять социальную дистанцию.