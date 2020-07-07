В Житомире волонтеры собственными силами убирают склоны Замковой горы. ВИДЕО

В Житомире волонтеры в рамках акции в течение недели убирают склоны реки Каменка на Замковой горе. Организатор мероприятия Святозара Батинькова рассказала, что начала убирать эту территорию вместе с друзьями 30 июня.
Позже команда решила разместить объявление в соцсетях и к уборке начали присоединяться и другие жители Житомира, передает "Суспільне Житомир".
Житомирянка Людмила Залищук говорит, что впервые убирать Замковую гору пришла два года назад. Тогда такая же команда неравнодушных людей расчистила местность от мусора, обустроила клумбу и установила скамейки и табличку с надписью "Здесь бьется сердце Житомира".
"Силами активистов здесь были установлены лавочки и мусорный бак. Но, к сожалению, житомиряне не ценят того, что делают для них власть и люди. Это место прекрасное, потому что здесь открывается вид на соседние микрорайоны, поют птички, будет прекрасная парковая зона", - говорит Людмила.
Два года неизвестные забрали бак и разбили скамейки и клумбы. Сейчас команда волонтеров уже договорилась о том, чтобы привезти на Замковую гору почву и остатки гранита для обустройства новой клумбы, а с изготовлением скамеек помог один из житомирских врачей.
Также волонтеры обратились к Житомирскому горсовету с просьбой установить на Замковой горе бак и регулярно вывозить оттуда мусор.
10 и 11 июля житомирян приглашают прийти на Замковую гору, чтобы высадить там цветы. При себе нужно иметь ведра и пустые бутылки, а также растения для высадки.