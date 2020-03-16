Житомирский рыбоохранный патруль вместе с общественными активистами убрали от мусора берег реки Тетерев. Уборка состоялась 15 марта в пригороде Житомира возле села Корчак.
Общими усилиями было собрано около 40 мешков: пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтилена, покрышек и другой мусора.
"Житомирский рыбоохранный патруль благодарит всех за участие в мероприятии! Данная акция неограниченна во времени. Каждый имеет возможность убрать любимое место отдыха, для этого нужно только ваше желание!"
, - призывает рыбоохранный патруль.
С берега Тетерева в пригороде Житомира собрали 40 мешков мусора. ФОТО