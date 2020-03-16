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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 16 » 12:57:14

С берега Тетерева в пригороде Житомира собрали 40 мешков мусора. ФОТО

Вчера, 13:12:14 1462 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С берега Тетерева в пригороде Житомира собрали 40 мешков мусора. ФОТО

 Житомирский рыбоохранный патруль вместе с общественными активистами убрали от мусора берег реки Тетерев. Уборка состоялась 15 марта в пригороде Житомира возле села Корчак.

Общими усилиями было собрано около 40 мешков: пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтилена, покрышек и другой мусора.

"Житомирский рыбоохранный патруль благодарит всех за участие в мероприятии! Данная акция неограниченна во времени. Каждый имеет возможность убрать любимое место отдыха, для этого нужно только ваше желание!", - призывает рыбоохранный патруль.















Тэги: уборка, Тетерев, Житомир, Река, мусор
Комментариев: 1
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 15:42:49, Вчера [Материал]
+1

Накінець рибоохороною керує достойна і принципова людина яка любить нашу природу!!!! Дай Бог Вам, пене Олександре, сил ітерпіння!
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