В Житомире поймали студента-наркодилера: новые партии «товара» он получал по почте. ФОТО

"Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Житомирщины ДБН НПУ совместно с ровенскими коллегами изъяли у 21-летнего жителя областного центра наркотические средства и психотропные вещества, только что полученные в одном из отделений сервиса доставки в качестве отправления", - сообщает ГУНП.

"В тот же день по месту жительства парня, в одном из общежитий областного центра, правоохранители провели неотложный обыск. Во время следственных действий полицейские обнаружили в комнате около тысячи слип-пакетов и электронные весы. По имеющейся информации, студент обеспечивал функционирование в Житомире Телеграм-канала по продаже наркотических средств и психотропных, выполняя роль "закладчика" оптовых партий", - отмечают правоохранители.