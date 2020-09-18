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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 18 » 16:45:08

В Житомире поймали студента-наркодилера: новые партии «товара» он получал по почте. ФОТО

Сегодня, 17:10:08 495 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире поймали студента-наркодилера: новые партии «товара» он получал по почте. ФОТО

 В Житомире 17 сентября правоохранители задержали 21-летнего студента, который занимался продажей наркотиков. Новые партии товара наркодилер получал по почте. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Житомирщины ДБН НПУ совместно с ровенскими коллегами изъяли у 21-летнего жителя областного центра наркотические средства и психотропные вещества, только что полученные в одном из отделений сервиса доставки в качестве отправления", - сообщает ГУНП.


У студента изъяли около 150 гр порошка, вероятно, амфетамина и более пол килограмма каннабиса.

По информации полиции, парень был "закладчиком" и обеспечивал работу Telegram-канала по продаже наркотиков.
 

"В тот же день по месту жительства парня, в одном из общежитий областного центра, правоохранители провели неотложный обыск. Во время следственных действий полицейские обнаружили в комнате около тысячи слип-пакетов и электронные весы. По имеющейся информации, студент обеспечивал функционирование в Житомире Телеграм-канала по продаже наркотических средств и психотропных, выполняя роль "закладчика" оптовых партий", - отмечают правоохранители.


Изъятое будет направлено на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД. По ценам "черного рынка", его стоимость составляет около четверти миллиона гривен.







Тэги: наркотики, студент, Житомир
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