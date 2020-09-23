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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 23 » 09:46:03

В Житомире задержали грабителя, который ворвался в магазин и забрал товара на 2000 грн

Сегодня, 10:01:03 621 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали грабителя, который ворвался в магазин и забрал товара на 2000 грн

 В Житомире на улице Киевской мужчина ограбил магазин: похитил вещи стоимостью около 2 тыс. грн. Его оперативно задержали. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Житомирской области.

"21 сентября, около 17 часов, инспекторам роты ТОР поступило сообщение, что на улице Киевская неизвестный гражданин открыто завладел вещами на сумму около 2000 грн. ТОРовцы оперативно прибыли на место происшествия и, получив от заявителя детальное описание злоумышленника, обнаружили лицо, которое подпадало под описание женщины, на остановке общественного транспорта, вблизи автовокзала", - говорится в сообщении.

Инспекторы роты ТОР задержали мужчину, во время общения с патрульными последний признался, что именно он похитил вещи из магазина.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали следователей, после чего доставили задержанного в городской отдел полиции.

ФОТО: патрульная полиция
Тэги: Магазин, ограбление, Житомир
Комментариев: 3
den2016
1 Деня (den2016)   • 10:16:08, Сегодня [Материал]
+3

Зачем замазывать? "Героя" нужно знать в лицо!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:17:15, Сегодня [Материал]
+3

"Мужчина"? На фото школота якась.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:22:17, Сегодня [Материал]
0

судя по футболке, это для него скейтпарк делают
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