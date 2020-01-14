Королёвский районный суд Житомира вынес приговор мужчине, который вместе с сообщником ограбил меховой магазин на сумму более 500 тысяч гривен. Как сообщал "Журнал Житомира
", ограбление произошло 29 марта 2019 года по ул. Театральной
.
"Обвиняемый с неустановленным лицом проникли в магазин. Чтобы отвлечь жителей, они зажгли фейерверк и в это время разбили окна на входной двери. Из магазина вынесли 16 норковых шуб стоимостью по 30-37 тыс. грн. Каждая. Всего на сумму 517 тыс. грн"
, - информирует "Судовий репортер
" со ссылкой на приговор
.
В суде мужчина вину признал и пояснил, что на кражу его подговорил знакомый Никита, объяснив, что общий близкий друг в Италии на заработках попал в тюрьму за контрабанду. Мужчина говорил, что за определенную сумму друга выпустят.
Когда грабители бежали с шубами, обвиняемого задержала охрана, а Никита убежал и больше они не виделись. Обвиняемый мужчина не знал о камере в магазине и, в отличие от своего товарища, маску не надел.
Шубы вернули, но в магазине считают, что они потеряли свою стоимость, поскольку имеют повреждения от того, что их протягивали через дверь в обломках стекла. Но в ходе судебного разбирательства магазин от гражданского иска отказался.
Обвиняемый сам возместил 577 тыс. грн. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Учитывая также раскаяние и содействие расследованию, суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
Меховое дело: суд вынес приговор мужчине, который ограбил магазин в Житомире на 500 тыс. грн