В Житомирской области женщина грабила магазины по сценарию с телевидения

В Житомирской области женщина грабила магазины, представляясь работницей РЭСа и угрожая ударом электрическим током. Сценарий преступления она подсмотрела на телевидении.
Об этом говорится в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН
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По данным суда, женщина в марте и мае 2021 года по одинаковой схеме в Коростене ограбила два магазина. Продавцам она представлялась работницей РЭСа и из-за угрозы удара электрическим током рекомендовала продавцам покинуть магазин. Тогда она воровала из кассы деньги.
В одном магазине подозреваемая украла 2300 грн, в другом - 40000 грн.
На суде подозреваемая вину признала и рассказала, что сценарий преступления она подсмотрела на телевидении. Она просила ее строго не наказывать.
Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 185 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы. Поскольку воровку ранее признали виновной также и в других преступлениях, ее приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, по похожей схеме в Житомире ограбили магазин
. Продавщица отдала свои украшения и деньги мошеннице, которая пришла "проверять состояние заземления".