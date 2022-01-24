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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 24 » 17:46:26

В Житомирской области женщина грабила магазины по сценарию с телевидения

Сегодня, 17:46:26 117 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области женщина грабила магазины по сценарию с телевидения

 В Житомирской области женщина грабила магазины, представляясь работницей РЭСа и угрожая ударом электрическим током. Сценарий преступления она подсмотрела на телевидении.

Об этом говорится в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН

По данным суда, женщина в марте и мае 2021 года по одинаковой схеме в Коростене ограбила два магазина. Продавцам она представлялась работницей РЭСа и из-за угрозы удара электрическим током рекомендовала продавцам покинуть магазин. Тогда она воровала из кассы деньги. 

В одном магазине подозреваемая украла 2300 грн, в другом - 40000 грн. 

На суде подозреваемая вину признала и рассказала, что сценарий преступления она подсмотрела на телевидении. Она просила ее строго не наказывать. 

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 185 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы. Поскольку воровку ранее признали виновной также и в других преступлениях, ее приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде. 

Напомним, по похожей схеме в Житомире ограбили магазин. Продавщица отдала свои украшения и деньги мошеннице, которая пришла "проверять состояние заземления".
Тэги: ограбление, Житомирщина, суд, Магазин
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