Грабители в Житомире отобрали у мужчины барсетку с деньгами. ВИДЕО

В Житомире на остановке общественного транспорта двое неизвестных отобрали у мужчины барсетку с деньгами и скрылись. Грабителей нашли и задержали через несколько дней.
"24 сентября правоохранители задержали подозреваемых в ограблении заявителя. По словам 48-летнего потерпевшего, когда он возвращался поздно вечером домой, к нему подошли незнакомые парни и силой отобрали барсетку с деньгами, банковской картой, мобильным и другими личными вещами", - сообщает полиция Житомирской области.
Оперативники уголовного розыска установили личности нарушителей. Ими оказались двое житомирян возрасте 19 и 25 лет. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению места нахождения похищенного.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Полицейские проверяют мужчин на причастность к другим правонарушениям.