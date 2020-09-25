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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 25 » 15:23:18

Грабители в Житомире отобрали у мужчины барсетку с деньгами. ВИДЕО

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Грабители в Житомире отобрали у мужчины барсетку с деньгами. ВИДЕО

 В Житомире на остановке общественного транспорта двое неизвестных отобрали у мужчины барсетку с деньгами и скрылись. Грабителей нашли и задержали через несколько дней.

"24 сентября правоохранители задержали подозреваемых в ограблении заявителя. По словам 48-летнего потерпевшего, когда он возвращался поздно вечером домой, к нему подошли незнакомые парни и силой отобрали барсетку с деньгами, банковской картой, мобильным и другими личными вещами", - сообщает полиция Житомирской области.
 

Оперативники уголовного розыска установили личности нарушителей. Ими оказались двое житомирян возрасте 19 и 25 лет. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению места нахождения похищенного.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Полицейские проверяют мужчин на причастность к другим правонарушениям.
Тэги: ограбление, Житомир, полиция
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