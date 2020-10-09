Геннадій Зубко порівняв кандидатку у мери з гелікоптером «Apache»

За його словами, харизму Людмили Зубко можна порівняти із гелікоптером «Apache». «Його особливість в тому, що він піднімається за 1,5 секунди, потім знижується і за цей час він фіксує всі цілі. За наступні 5 секунд він піднімається, щоб їх знешкодити. Дуже швидко і просто закінчує бойову операцію. Ця багатозадачність Людмили іноді вражає. Вона може вести одночасно 10 проєктів. Вона реально кризовий менеджер. Вона точно розуміє, яка сьогодні є потреба і який пріоритет потрібно виставити для вирішення кризових питань», - пояснив Геннадій Зубко.