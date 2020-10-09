Геннадій Зубко порівняв кандидатку у мери з гелікоптером «Apache»

Людмила Зубко, яка балотується у мери Житомира від партії «Європейська Солідарність», постійно живе у Житомирі, знає проблеми міста і розуміє, як з ними боротися. Її мета – зробити Житомир комфортним і безпечним для людей,
На цьому в ефірі програми «Діалоги» на Житомир.info наголосив керівник передвиборчої кампанії партії «Європейська Солідарність» на Житомирщині, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 2014-2019 роках Геннадій Зубко.
За його словами, харизму Людмили Зубко можна порівняти із гелікоптером «Apache». «Його особливість в тому, що він піднімається за 1,5 секунди, потім знижується і за цей час він фіксує всі цілі. За наступні 5 секунд він піднімається, щоб їх знешкодити. Дуже швидко і просто закінчує бойову операцію. Ця багатозадачність Людмили іноді вражає. Вона може вести одночасно 10 проєктів. Вона реально кризовий менеджер. Вона точно розуміє, яка сьогодні є потреба і який пріоритет потрібно виставити для вирішення кризових питань», - пояснив Геннадій Зубко.
Прикладом такої роботи він назвав допомогу під час пандемії коронавірусу в місті. Людмилі Зубко вже вдалося ввести процедури, які дозволили запустити кафе і ресторани по всій країні, напрацювати безпечні правила у школах та багато іншого.
«Вона зараз багато зустрічається з людьми, і це надихає її боротися, перемагати і брати на себе відповідальність»
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Пресслужба партії «Європейська Солідарність»