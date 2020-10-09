Геннадій Зубко представив команду «ЄС» на вибори у Житомирі та області

«Для мене це дуже світла команда. Перша п’ятірка кандидатів в міськраду, це: Людмила Зубко, підприємець і голова житомирського бізнес-клубу Вадим Ліскі, голова Асоціації платників податків Геннадій Карпінський, заступник директора і вчитель Оксана Журавська, правозахисник Олег Горай. В команді є військовий капелан Андрій Ковальов, є лікарі, підприємці, вчителі. Дуже класна команда, в якій немає чиновників і діючих депутатів. Люди з досвідом, компетентні і з реального сектору економіки!», - зазначив Зубко.



Список до обласної ради очолює комбриг 30-ої бригади ЗСУ, який наразі перебуває на передовій у Луганській області, Іван Гараз. Також у команді Петро Рудь, голова обласної організації партії «ЄС» у Житомирській області Олександр Рабінович, операційний директор підприємства «Житомирські ласощі» Тетяна Нікітіч, директор дитячої лікарні Юрій Довгополий. «Всі підприємці, які працюють серед людей і знають їх потреби. І найголовніше, вони отримують представницькі мандати, щоб підтримати і реалізувати програму, яка спрямована на людей», - заявив Геннадій Зубко.