Геннадій Зубко представив команду «ЄС» на вибори у Житомирі та області

На вибори до міської ради Житомира та облради від політичної партії «Європейська Солідарність» сформована команда високоякісних фахівців у різних галузях, у тому числі з реального сектору економіки. Це надважливо для ефективного вирішення нагальних питань, які накопичилися у регіоні, особливо в напрямку турботи про конкретних людей.
Про це у програмі «Діалоги»
на Житомир.info заявив керівник передвиборчої кампанії партії «Європейська Солідарність» на Житомирщині, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 2014-2019 роках Геннадій Зубко.
«Головні напрямки програми ЄС на місцевих виборах – це, в першу чергу, наближення до європейських стандартів якості життя. Це стосується комунальної сфери, транспорту, благоустрою. Але за цим всім стоїть конкретна людина, яка потребує турботи і уваги. І тому ключовий акцент програми ЄС спрямований на людину»,
- зазначив Зубко.
Він також повідомив про основні аспекти програми розвитку Житомира, з якою партія йде на вибори. Цей програмний документ отримав назву «Маніфест успішного міста для людей» і містить 5 чітких правил: турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей, економіка для людей і влада для людей. Пандемія коронавірусу останнім часом зробила ці питання особливо актуальними.
«Добре, коли видають «пайки» під час пандемії людям похилого віку, але потрібно говорити про адресну допомогу конкретним верствам населення. І це можна зробити з міського бюджету. Потрібно потурбуватись про бізнес, особливо під час пандемії, коли сплата за оренду і виплата заробітних плат своїм працівникам стала непідйомною»,
- сказав Геннадій Зубко.
Він також зазначив, що міська влада може зменшити податок на землю, рентні ставки тощо. Усі перелічені та інші заходи треба робити лише з огляду на підтримку людей. «Зараз такий час, коли влада у містах не повинна закатувати коронавірусні кошти в асфальт, а спрямовувати їх на підтримку людей, які опинилися у скрутному становищі»
, - підкреслив Геннадій Зубко.
На його думку, сформована команда «Європейської Солідарності» виконає усі ці пункти фахово, злагоджено, оперативно та з максимальною користю для людей.
«Для мене це дуже світла команда. Перша п’ятірка кандидатів в міськраду, це: Людмила Зубко, підприємець і голова житомирського бізнес-клубу Вадим Ліскі, голова Асоціації платників податків Геннадій Карпінський, заступник директора і вчитель Оксана Журавська, правозахисник Олег Горай. В команді є військовий капелан Андрій Ковальов, є лікарі, підприємці, вчителі. Дуже класна команда, в якій немає чиновників і діючих депутатів. Люди з досвідом, компетентні і з реального сектору економіки!», - зазначив Зубко.
Список до обласної ради очолює комбриг 30-ої бригади ЗСУ, який наразі перебуває на передовій у Луганській області, Іван Гараз. Також у команді Петро Рудь, голова обласної організації партії «ЄС» у Житомирській області Олександр Рабінович, операційний директор підприємства «Житомирські ласощі» Тетяна Нікітіч, директор дитячої лікарні Юрій Довгополий. «Всі підприємці, які працюють серед людей і знають їх потреби. І найголовніше, вони отримують представницькі мандати, щоб підтримати і реалізувати програму, яка спрямована на людей», - заявив Геннадій Зубко.
Мета партії, за словами Зубко, - зробити Житомир та міста області комфортними, щоб їх не залишали діти. На жаль, на сьогодні кожен другий житомирянин висловлює бажання поїхати з міста або за кордон, або до столиці. Серед обласних центрів за комфортністю місто займає лише 16 сходинку. Політична партія "ЄС" на місцевих виборах пропонує дуже чітку програму, і фахова партійна команда виконає це завдання найкраще, впевнений Геннадій Зубко.
Пресслужба партії «Європейська Солідарність»