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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 12 » 14:49:13

Две ошибки в одном слове: кандидатка от «Слуги народа» оконфузилась с рекламой в Житомире

Сегодня, 15:21:13 2134 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Две ошибки в одном слове: кандидатка от «Слуги народа» оконфузилась с рекламой в Житомире

 Кандидатка в депутаты Житомирского городского совета Татьяна Руденька совершила сразу две ошибки в слове "освідченні" на своих предвыборных баннерах, развешанных по городу.

Фото билборда опубликовал в Facebook-группе пользователь Геннадий Долежа.

На самом деле на украинском языке оно пишется – "освічені"
 

Руденька является не только директором Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, но и по совместительству – преподавателем Житомирского колледжа культуры.

В комментариях под публикацией выдвигаются предположения, что столь нелепая ошибка не могла быть совершена ввиду незнания Руденькой украинского языка, а была допущена специально, ради дополнительной рекламы кандидатки.
Тэги: Житомир, Слуга народа, партия, реклама
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:42:25, Сегодня [Материал]
-5

Набрали в штаб двоешников вот и пишут с ошибками....главное чтобы не крала с бьюджета деньги как Сухомлин.
predi
2 predi (predi)   • 15:57:29, Сегодня [Материал]
-7

Коцапи не?
Бо українець не зміг би так примітивно зробити помилки і чимось виправдовуватись!
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:16:55, Сегодня [Материал]
+2

А у вас, пане британський лорд, примітивних помилок у коментарях нема, як і русизмів. І ви не російськомовний, і за радянщину до 2010 року не топили, і українців "хохлами" не обзивали.
den2016
3 Деня (den2016)   • 16:28:25, Сегодня [Материал]
0

Та все правильно там написано. Именно "такие" люди и нужны Житомиру)
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 16:50:23, Сегодня [Материал]
+4

Кандидатка в депутатКи))))
Karab
7 Сергей (Karab)   • 19:05:49, Сегодня [Материал]
0

четко подмечено))
Marek
5 Стас (Marek)   • 17:02:06, Сегодня [Материал]
0

І так, і так помилка. Треба було написати "освячені люди".
Vvvetal
8 Vetal (Vvvetal)   • 19:55:53, Сегодня [Материал]
+4

зебіли, вони й в Житомирі зебіли
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 21:04:24, Сегодня [Материал]
+1

ой ладно, можно подумать она сама те тексты пишет
наняли небось за денежку малую студентку-филологиню
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