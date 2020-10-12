Две ошибки в одном слове: кандидатка от «Слуги народа» оконфузилась с рекламой в Житомире

На самом деле на украинском языке оно пишется – "освічені".
Руденька является не только директором Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, но и по совместительству – преподавателем Житомирского колледжа культуры.
В комментариях под публикацией выдвигаются предположения, что столь нелепая ошибка не могла быть совершена ввиду незнания Руденькой украинского языка, а была допущена специально, ради дополнительной рекламы кандидатки.
Бо українець не зміг би так примітивно зробити помилки і чимось виправдовуватись!
наняли небось за денежку малую студентку-филологиню