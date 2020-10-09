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Главная » Новости » Житомир » 2020 » Октябрь » 9 » 10:50:51

«Ты - Элвис Пресли!» В Житомире полиция ищет авторов рекламы с троллингом партии «Слуга народа». ФОТО

Сегодня, 11:08:51 1197 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Ты - Элвис Пресли!» В Житомире полиция ищет авторов рекламы с троллингом партии «Слуга народа». ФОТО

 Полиция проводит следственные действия по материалам досудебного расследования относительно размещения в Житомире наружной рекламы с «троллингом» президентской партии «Слуга народа».

Как сообщает сайт Житомир инфо, операторы наружной рекламы, на билбордах и ситилайтах которых размещалась указанная реклама, получили письма от полиции с просьбой указать «полные анкетные данные, место проживания, контактный номер заказчика».

В письме отмечается, что расследование проводится по ст.170 УК Украины (препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций).



Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в августе на улицах Житомира появились рекламные постеры, которые высмеивают предвыборную агитацию политической партии "Слуга народа".



Тэги: агитация, полиция, реклама, Слуга народа, партия
Комментариев: 8
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 11:17:42, Сегодня [Материал]
+3

Вот это гонят!)))) Давайте еще!)) давно так не улыбался из-за предвыборной агитации!))))
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 11:22:34, Сегодня [Материал]
+3

відсоток виконання обіцянок буде приблизно однаковий що на цій рекламі, що на офіційній
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:10:53, Сегодня [Материал]
+4

Одразу видно роботу професійних професіоналів, які замість некомпетентності.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:22:25, Сегодня [Материал]
+2

"препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций" - а где тут препятствие ? они много чего обещали, ничего из этого не увидел... жить лучше не стало, печально что альтернативы нету...одни ублюдки
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 12:52:38, Сегодня [Материал]
-1

А говорили парашенка зло, а тут вот оказывается любимец народа перещеголял злодея всей истории Украины)
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:48:22, Сегодня [Материал]
+1

порошенко такой же, одни ублюдки.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 15:05:50, Сегодня [Материал]
0

место прОклятое....
Dmitry
8 Dmitry (Dmitry)   • 15:50:19, Сегодня [Материал]
0

К концу срока они все такие.
Если что забыли - Пеця вообще в первом туре всех обставил и что в итоге?
Обещают одинаково, а в итоге или ...э-м-м-м...как бы помягче сказать...увлекаются собственными интересами или просто не способны рулить в условиях реалий нашего государства.
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