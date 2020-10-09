«Ты - Элвис Пресли!» В Житомире полиция ищет авторов рекламы с троллингом партии «Слуга народа». ФОТО

Полиция проводит следственные действия по материалам досудебного расследования относительно размещения в Житомире наружной рекламы с «троллингом» президентской партии «Слуга народа».
Как сообщает сайт Житомир инфо
, операторы наружной рекламы, на билбордах и ситилайтах которых размещалась указанная реклама, получили письма от полиции с просьбой указать «полные анкетные данные, место проживания, контактный номер заказчика».
В письме отмечается, что расследование проводится по ст.170 УК Украины (препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций).
Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в августе на улицах Житомира появились рекламные постеры
, которые высмеивают предвыборную агитацию политической партии "Слуга народа".
Если что забыли - Пеця вообще в первом туре всех обставил и что в итоге?
Обещают одинаково, а в итоге или ...э-м-м-м...как бы помягче сказать...увлекаются собственными интересами или просто не способны рулить в условиях реалий нашего государства.