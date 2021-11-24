В Житомире полиция зарисовывает уличную рекламу наркотиков. ФОТО

В Житомире патрульные полицейские зарисовывали надписи на стенах зданий и заборах. Речь идет о ссылках на сайты и Telegram-каналы по продаже наркотиков.
Как сообщили в патрульной полиции
, инспекторы работали с баллончиками вблизи учебных заведений в центре Житомира.
"Инспекторы управления патрульной полиции провели рейд по очистке улиц нашего города от наркорекламы. Патрульные зарисовали ссылки, нанесенные на домах и заборах вблизи учебных заведений в центре города", - сообщает пресс-служба.
Полиция также напомнила о чат-боте, с помощью которого житомиряне могут анонимно сообщать о "закладках" или наркокурьерах.
"Если вы заметили подозрительных лиц, которые могут быть причастны к распространению наркотических веществ, вы можете оперативно и анонимно сообщить через чат-бот патрульной полиции DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot в мессенджере Telegram"
, - добавили правоохранители.
Фото: патрульная полиция