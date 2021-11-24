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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 24 » 08:22:15

В Житомире полиция зарисовывает уличную рекламу наркотиков. ФОТО

Сегодня, 08:22:15 654 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полиция зарисовывает уличную рекламу наркотиков. ФОТО

 В Житомире патрульные полицейские зарисовывали надписи на стенах зданий и заборах. Речь идет о ссылках на сайты и Telegram-каналы по продаже наркотиков.

Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы работали с баллончиками вблизи учебных заведений в центре Житомира.
 

"Инспекторы управления патрульной полиции провели рейд по очистке улиц нашего города от наркорекламы. Патрульные зарисовали ссылки, нанесенные на домах и заборах вблизи учебных заведений в центре города", - сообщает пресс-служба.


Полиция также напомнила о чат-боте, с помощью которого житомиряне могут анонимно сообщать о "закладках" или наркокурьерах.

"Если вы заметили подозрительных лиц, которые могут быть причастны к распространению наркотических веществ, вы можете оперативно и анонимно сообщить через чат-бот патрульной полиции DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot в мессенджере Telegram", - добавили правоохранители.







Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, полиция, наркотики, реклама
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Комментариев: 7
briz
1 aleks (briz)   • 11:15:45, Сегодня [Материал]

а не легче блокировать эти ссылки и каналы...Я не специалист, просто так думаю.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:58:52, Сегодня [Материал]

Стрельба из пушки по воробьям, плюс далеко не всегда можно закрыть. Ровно как и сложно таких ловить вживую.

Ответ: нет, не легче, увы.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:02:05, Сегодня [Материал]

А могли б закривати наркопритони, про які чомусь знають усі місцеві і вперто не бачать поліціянти, дільничні та наркоконтроль.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:13:20, Сегодня [Материал]

полицаи рисуют
врачи моют полы
учителя копают лопатами
совок прекрасен....
predi
6 predi (predi)   • 17:07:29, Сегодня [Материал]

Ха,ха круто.
полицаи колотят дубинками
врачи моют окровавленные полы
учителя копают лопатами могилы для "ихтамнет"
кацапский совок ужасен.
Marine
5 Руслана (Marine)   • 13:13:54, Сегодня [Материал]

А словить этих мразей Вы не хотите?
predi
7 predi (predi)   • 17:32:54, Сегодня [Материал]

А причем места закладки если не проявлены их организаторы и активисты?.
Не грешно назвать эту активность как имитацию борьбы с наркотиками.
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