Полиция призывает житомирян сообщать о рекламе наркотиков на фасадах и заборах

Полицейские призывают житомирян приобщиться к противодействию распространению наркомании. Это можно сделать всего лишь сообщив об имеющейся в публичном месте надписи с адресом сайта или виртуального канала по продаже наркотиков.
Оставить свою информацию можно круглосуточно по телефону 102 или 40-73-73
(в рабочие дни с 9 до 18 часов).
Также желающие могут воспользоваться электронной почтой zmi@zt.npu.gov.ua
или отправить сообщение страницам Полиции Житомирской области в социальных сетях Фейсбук
и Инстаграм
.
В дальнейшем собранную информацию полицейские будут передавать в соответствующие службы Житомирской городской громады. В течение апреля в городе продлится месячник благоустройства, поэтому в рамках его проведения и будут уничтожаться надписи соответствующего содержания.
"Надеемся, что эта инициатива, благодаря активному распространению информации через СМИ и социальные сети, найдет поддержку у житомирян, а мы позаботимся об обратной связи с ними, чтобы были практические результаты нашего взаимодействия", - сказал начальник полиции области Юрий Олейник.