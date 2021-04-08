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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 8 » 15:33:48

Полиция призывает житомирян сообщать о рекламе наркотиков на фасадах и заборах

Сегодня, 15:45:48 637 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция призывает житомирян сообщать о рекламе наркотиков на фасадах и заборах

 Полицейские призывают житомирян приобщиться к противодействию распространению наркомании. Это можно сделать всего лишь сообщив об имеющейся в публичном месте надписи с адресом сайта или виртуального канала по продаже наркотиков.

Оставить свою информацию можно круглосуточно по телефону 102 или 40-73-73 (в рабочие дни с 9 до 18 часов).

Также желающие могут воспользоваться электронной почтой zmi@zt.npu.gov.ua или отправить сообщение страницам Полиции Житомирской области в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

В дальнейшем собранную информацию полицейские будут передавать в соответствующие службы Житомирской городской громады. В течение апреля в городе продлится месячник благоустройства, поэтому в рамках его проведения и будут уничтожаться надписи соответствующего содержания.
 

"Надеемся, что эта инициатива, благодаря активному распространению информации через СМИ и социальные сети, найдет поддержку у житомирян, а мы позаботимся об обратной связи с ними, чтобы были практические результаты нашего взаимодействия", - сказал начальник полиции области Юрий Олейник.






Тэги: реклама, наркотики, Житомир, полиция
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Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:05:17, Сегодня [Материал]

зачем в этой цепочке полицаи?
можно же просто позвонить в "соответствующие службы Житомирской городской громады"
Хейтмэн
2 Russel (Хейтмэн)   • 18:04:22, Сегодня [Материал]

99% этих надписей кидалово!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:52:32, Сегодня [Материал]

покупайте у проверенных продавцов
телефон, фебук и ин100гамм в тексте новости....
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:18:04, Сегодня [Материал]

Закрийте той сайт, а на його домені розмістіть замість наркоти телефони куди звертатись для наркозалежних, статті і інші матеріали проти наркоманії. Реклама серед цільової аудиторії вже хороша, бренд розкручено на кожному заборі.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 19:08:52, Сегодня [Материал]

Стрельба из пушки по воробьям. Сегодня сайт закрыли, завтра открыли новый и так до бесконечности.
RaID
6 Сергій (RaID)   • 19:14:32, Сегодня [Материал]

Ага, тільки тисячі графіті з адресою цього сайту на фасадах будівель залишились і ведуть на цей сайт. Якщо ви не в курсі, то сайт той самий, вони просто на ньому весь час інформацію про контакти поновлюють. Приберіть сайт ,і тисячі реклам буде не сайта наркоти, а сайту проти наркоманії.
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