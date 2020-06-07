Нардепа «Слуги народа» побили на заправке под Житомиром





Народного депутата от фракции «Слуга народа» Юрия Заславского побил неизвестный мужчина на заправке возле села Заричаны Житомирской области. Эту информацию изданию hromadske подтвердила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», — рассказала она.Заславский написал заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.По словам Евгении Кравчук, Заславский не знает человека, который его ударил.«Похоже на бытовой конфликт», — добавила она.

Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.



Информацию о данном инциденте подтвердили «Журналу Житомира» в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, добавив, что открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



По информации сайта Верховной Рады, Юрий Заславский родился в 1982 году, член депутатской фракции ПП "Слуга народа", директор ООО "Макрус ЛТД", проживает в Хмельницком.