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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 18 » 08:29:05

В Житомире в сети магазинов клиентам продают пакеты с символикой политической партии. ФОТО

Сегодня, 08:38:05 601 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в сети магазинов клиентам продают пакеты с символикой политической партии. ФОТО

 В Житомире в сети продуктовых магазинов, владельцем которых является потенциальный кандидат, продают пакеты с названием партии "Пропозиція".

Как сообщает ОПОРА, пакеты с символикой партии обнаружили в магазинах "Полісся-Продукт". Сеть принадлежит депутату городского совета Александру Ракович.
 

"Пакеты лежат на кассе. Их предлагают покупателям как обычные брендированные пакеты с названием магазина, только здесь - название "Предложение". Ранее на пакетах в магазине было напечатано название "Полісся-Продукт"", - говорит представитель ОПОРЫ.






Пакет белого цвета, на нем красными и синими цветами надпись "Пропозиція твого міста" и знак, похожий на отметку, которую ставят в избирательном бюллетене. Именно такие цвета и в партийной символике. Цена пакета - 2,50 грн.



Александр Ракович сообщил, что это не пакеты с названием партии.
 

"Там немає партії “Пропозиція”, там Пропозиція просто. Пропозиція твого міста. Слова “партія” там немає зовсім", - считает Ракович.


Ситуацию прокомментировали и в местной организации партии "Пропозиція".
 

"Поскольку Житомирская областная организация ПП "Пропозиція" еще не проводила собрания (конференции) по выдвижению кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых и городских голов, то в силу предписаний пункта 3 части 1 статьи 22 и части 1 статьи 52 Избирательного кодекса Украины не является субъектом избирательного процесса, а потому требования по размещению предвыборной агитации на нее в настоящее время не распространяются", - рассказали в пресс-службе партии.


По данным сайта Опендатабот, директором ООО "Полісся-Продукт" является Александр Ракович. В июле он принял участие в съезде новосозданной партии "Пропозиція".


Тэги: пакет, агитация, Житомир, партия, магазины
Комментариев: 2
den2016
1 Деня (den2016)   • 09:50:48, Сегодня [Материал]
+1

В этом городе я уже ничему не удивляюсь
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:27:20, Сегодня [Материал]
0

не вижу ничего плохого в рекламе партии на пакетах
но продавать их - это днище
хотя рагули хавают и не такое
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