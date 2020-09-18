В Житомире в сети магазинов клиентам продают пакеты с символикой политической партии. ФОТО

"Пакеты лежат на кассе. Их предлагают покупателям как обычные брендированные пакеты с названием магазина, только здесь - название "Предложение". Ранее на пакетах в магазине было напечатано название "Полісся-Продукт"", - говорит представитель ОПОРЫ.

"Поскольку Житомирская областная организация ПП "Пропозиція" еще не проводила собрания (конференции) по выдвижению кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых и городских голов, то в силу предписаний пункта 3 части 1 статьи 22 и части 1 статьи 52 Избирательного кодекса Украины не является субъектом избирательного процесса, а потому требования по размещению предвыборной агитации на нее в настоящее время не распространяются", - рассказали в пресс-службе партии.