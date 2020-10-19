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ДТП. Lexus слетел с дороги и перевернулся: травмированы два человека

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ДТП. Lexus слетел с дороги и перевернулся: травмированы два человека

 В Житомирской области на трассе Lexus съехал с дороги и перевернулся. С травмами в больницу забрали двух людей. Об этом сообщают в социальной сети.

«ДТП произошло в 06.40 утра. Молодые люди ехали из Киева в Винницу на автомобиле Lexus NX200, водитель не справился с управлением и слетел с дороги, также в автомобиле находились две девушки, к счастью все живы», - говорится в сообщении.
 
В патрульной полиции отметили, что травмированы два человека.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября на трассе R18 вблизи Житомира. Автомобиль Lexus совершил съезд с автодороги и перевернулся. Два человека госпитализированы», - рассказал прессофицер патрульной полиции Игорь Иванюк.

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Тэги: Lexus, Житомир, дтп
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