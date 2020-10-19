Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування, -  Людмила Зубко

Про це заявила кандидатка в мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко під час ефіру на телеканалі на ТК СК-1.
«Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування. В Житомирі 205 тисяч виборців, явка за всіма прогнозами буде близько 50%, тобто прийде голосувати близько 103 тисяч людей. Сьогодні маски можна закупити оптом вартістю 2 грн 10 коп за шиуку. Тож забезпечити виборців медичними масками на дільницях – це 216 тисяч грн – це набагато важливіше для здоров’я людей і набагато дешеве для міського бюджету, ніж потім лікувати людей похилого віку. Якщо знайшли кошти - 249 тисяч грн на засоби захисту для членів ДВК у день голосування 25 жовтня, то знайти 216 тисяч для захисту виборців буде не складно», - наголосила Людмила Зубко.
Також Людмила Зубко
наголосила, що її вразила медична маска з логотипом партії «Пропозиція». «Це маска, з брендуванням партії, яка зараз при владі. Якщо б це була маска іншої політсили – то я б не здивувалась. А це робить політична сила, яка при владі, і яка зобов’язана захистити всіх житомирян під час голосування, а не тільки своїх виборців. Влада вирішила поділити житомирян на два сорти! Я вражена!», - поділилися Людмила Зубко.
Кандидатка наголосила, що для забезпечення виборців масками під час голосування вона ініціює проект «Безпечний вибір» від громадської організації «Житомир, зроби голосніше». В рамках ініціативи спостерігачі на дільницях отримають медичні маски для подальшої роздачі виборцям під час голосування, і вони будуть без жодного партійного бренду.
«Ми всі знаємо, що категорія громадян, які завжди сумлінно голосують – це люди похилого віку, пенсіонери. І саме вони сьогодні – у зоні ризику по захворюваності на ковід. Про них потрібно потурбуватись в першу чергу», - заявила вона.
Нагадаємо, за ініціативи Людмили Зубко в Житомирі вже другий тиждень працюють медичні намети «Безпечний Житомир», де людям вимірюють рівень кисню в крові та консультують.