Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 19.10.2020    22:20:46
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 19 » 17:51:28

Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування, -  Людмила Зубко   PR  

Сегодня, 17:54:55 279 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування, -  Людмила Зубко

 Про це заявила кандидатка в мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко під час ефіру на телеканалі  на ТК СК-1.

«Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування.  В Житомирі 205 тисяч виборців, явка за всіма прогнозами буде близько 50%, тобто прийде голосувати близько 103 тисяч людей.  Сьогодні маски можна закупити оптом вартістю  2 грн 10  коп за шиуку.  Тож забезпечити виборців медичними масками на дільницях – це 216 тисяч грн – це набагато важливіше для здоров’я  людей і набагато дешеве для міського бюджету,  ніж потім лікувати людей похилого віку.  Якщо знайшли  кошти - 249 тисяч грн  на засоби захисту для членів ДВК у день голосування 25 жовтня, то  знайти 216 тисяч для захисту виборців буде не складно», - наголосила Людмила Зубко.


Також Людмила Зубко наголосила, що її вразила медична маска з логотипом партії «Пропозиція». «Це маска, з брендуванням партії, яка зараз при владі. Якщо б це була маска іншої політсили – то я б не здивувалась. А це робить політична сила, яка при владі, і яка зобов’язана  захистити всіх житомирян під час голосування, а не тільки своїх виборців. Влада вирішила поділити житомирян на два сорти! Я вражена!», - поділилися Людмила Зубко.

Кандидатка  наголосила, що для забезпечення виборців масками під час голосування вона ініціює проект «Безпечний вибір» від громадської організації «Житомир, зроби голосніше». В рамках ініціативи спостерігачі на дільницях отримають медичні маски для подальшої роздачі виборцям під час голосування, і вони будуть без жодного партійного бренду. 

 «Ми всі знаємо, що категорія громадян, які завжди сумлінно голосують – це люди похилого віку, пенсіонери. І саме вони сьогодні – у зоні ризику по захворюваності на ковід. Про них потрібно потурбуватись в першу чергу», - заявила вона. 


Нагадаємо, за ініціативи Людмили Зубко в Житомирі вже другий тиждень працюють медичні намети «Безпечний Житомир», де людям вимірюють рівень кисню в крові та консультують. 
 
Комментариев: 1
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 18:35:58, Сегодня [Материал]
-1

Зелена влада та ії ЦВК не бажає вирішувати питання забезпечення виборчих дільниць за рахунок фінансування з ковідного фонду?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus