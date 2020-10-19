Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування, -  Людмила Зубко

«Вимагаю від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування. В Житомирі 205 тисяч виборців, явка за всіма прогнозами буде близько 50%, тобто прийде голосувати близько 103 тисяч людей. Сьогодні маски можна закупити оптом вартістю 2 грн 10 коп за шиуку. Тож забезпечити виборців медичними масками на дільницях – це 216 тисяч грн – це набагато важливіше для здоров’я людей і набагато дешеве для міського бюджету, ніж потім лікувати людей похилого віку. Якщо знайшли кошти - 249 тисяч грн на засоби захисту для членів ДВК у день голосування 25 жовтня, то знайти 216 тисяч для захисту виборців буде не складно», - наголосила Людмила Зубко.