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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 28 » 12:23:14

Житомир объявил конкурс по вывозу мусора: ищут компанию с новой техникой. ФОТО

Сегодня, 12:44:14 739 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир объявил конкурс по вывозу мусора: ищут компанию с новой техникой. ФОТО

 В Житомире объявили конкурс на определение перевозчика по вывозу мусора. Одно из главных условий конкурса - компания должна иметь современную технику. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сухомлин.
 

"Один из самых болезненных вопросов для Житомира - вывоз мусора. Те компании, которые занимаются этим сейчас, их техника - не уровень для нашего города. Объявлен конкурс на определение перевозчика по вывозу мусора", - сообщил Сухомлин.


Компании, участвующие в конкурсе, должны:
 
  • иметь новую технику, с меньшей емкостью, чтобы машины заезжали во дворы и не разрушали придомовые территории;
  • обеспечить установки контейнеров для раздельного сбора мусора и 120-литровые контейнеры для частного сектора.

27 октября один из участников конкурса демонстрировал технику на площади Королева. Результаты конкурса должны быть известны до конца недели.







Тэги: вывоз, мусор, конкурс, Житомир
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:23:05, Сегодня [Материал]
0

Забавное требование с контейнерами для раздельного сбора мусора в городе, где нету вообще мусороперерабатывающего завода, и все свозят потом на свалку. Зачем все это сортировать и потом скидывать все в кучу?
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