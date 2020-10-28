Житомир объявил конкурс по вывозу мусора: ищут компанию с новой техникой. ФОТО

В Житомире объявили конкурс на определение перевозчика по вывозу мусора. Одно из главных условий конкурса - компания должна иметь современную технику. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сухомлин
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"Один из самых болезненных вопросов для Житомира - вывоз мусора. Те компании, которые занимаются этим сейчас, их техника - не уровень для нашего города. Объявлен конкурс на определение перевозчика по вывозу мусора", - сообщил Сухомлин.
Компании, участвующие в конкурсе, должны:
- иметь новую технику, с меньшей емкостью, чтобы машины заезжали во дворы и не разрушали придомовые территории;
- обеспечить установки контейнеров для раздельного сбора мусора и 120-литровые контейнеры для частного сектора.
27 октября один из участников конкурса демонстрировал технику на площади Королева. Результаты конкурса должны быть известны до конца недели.