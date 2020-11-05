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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 5 » 16:14:42

Мэрия решила, кто будет в ближайшие 7 лет вывозить мусор в Житомире

Сегодня, 16:45:03 1011 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия решила, кто будет в ближайшие 7 лет вывозить мусор в Житомире

 Конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Результаты конкурса должны утвердить на сессии городского совета.

Об этом сообщается в проекте решения сессии, которое 4 ноября опубликовали на сайте мэрии.

Отметим, что из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора должны заключить на 7 лет.

ООО «Грин Бин Украина» - предприятие зарегистрировано в Житомире в июле 2018 года. Уставный капитал 155 тыс. грн. Владельцем является киевлянин Барах Евгений Викторович - ему принадлежит 50% компании, другой совладелец - акционерное общество «ATRIA Yenilenebilir Enerji Yatirimlari Anonim Sirketi» (Турция).

КП «Автотранспортное предприятие 0628» руководит депутат городского совета Сергей Колесник.

Компания «КВЖРЕП №8» принадлежит Светлане Пивоваровой. Зарегистрировано в Житомире в июле 2013 года, уставный капитал - 106 тыс. грн.
Тэги: конкурс, мусор, Житомир
Комментариев: 4
FFanarr
1 FNR (FFanarr)   • 17:42:11, Сегодня [Материал]

половина коштів з податку на прибуток, що могли потенційно залишитись в Житомирі, поїде в Київ, інша - за бугор. лохі натуральні
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 19:47:07, Сегодня [Материал]

Лохи, що дозволили і не погнали Колесника з посади. Бо це чудо збагатилося, а КАТП всі фонди зносило.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:54:39, Сегодня [Материал]

Добре, що Тичини немає!
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 19:48:15, Сегодня [Материал]

Так є Півоварова. Хто з них більше зло для Житомира-спірне питання.
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