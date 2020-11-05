Мэрия решила, кто будет в ближайшие 7 лет вывозить мусор в Житомире

Конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Результаты конкурса должны утвердить на сессии городского совета.
Об этом сообщается в проекте решения сессии, которое 4 ноября опубликовали на сайте мэрии
.
Отметим, что из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора должны заключить на 7 лет.
ООО «Грин Бин Украина»
- предприятие зарегистрировано в Житомире в июле 2018 года. Уставный капитал 155 тыс. грн. Владельцем является киевлянин Барах Евгений Викторович - ему принадлежит 50% компании, другой совладелец - акционерное общество «ATRIA Yenilenebilir Enerji Yatirimlari Anonim Sirketi» (Турция).
КП «Автотранспортное предприятие 0628»
руководит депутат городского совета Сергей Колесник.
Компания «КВЖРЕП №8»
принадлежит Светлане Пивоваровой. Зарегистрировано в Житомире в июле 2013 года, уставный капитал - 106 тыс. грн.