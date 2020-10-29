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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 29 » 08:24:38

В сети появилось самое старое видео о Житомире: горожане в 1920 году встречают польского маршала Пилсудского

Сегодня, 08:39:38 999 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сети появилось самое старое видео о Житомире: горожане в 1920 году встречают польского маршала Пилсудского

 Житомирянин Вячеслав Быстрицкий, который сейчас проживает в Израиле, отреставрировал и выложил на YouTube старое видео о Житомире.

На кадрах - 1920 год и визит главы Польского государства Юзефа Пилсудского в Житомир.

«Самая старая из известных киносъемок Житомира - весна 1920 года. В кадре - польские военные в Житомире, броневики у бывшего губернаторского дома на улице Киевской, встреча главы Польского государства Юзефа Пилсудского на Кафедральной площади и в костеле Святой Софии на Замковой горе и парад», - рассказал Вячеслав Быстрицкий в комментарии изданию Житомир инфо.
 

Он также напомнил, что там, где на первых кадрах находятся броневики, сейчас стоит кинотеатр «Украина», на стене которого в память о том, что Пилсудский в апреле 1920 года освобождал Житомир от большевиков, есть мемориальная доска с надписью «За вашу и нашу свободу».

Тэги: Пилсудский, Житомир, Видео, история
Комментариев: 3
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:50:47, Сегодня [Материал]
+1

Слава героям!
predi
2 predi (predi)   • 09:33:10, Сегодня [Материал]
+1

Від цього москвинського стада відбивались як наші предки так і інші країни, але воно з роками все нахабніше розв'язує війни, окуповує чужі територіїї, грабує і цинічно вбиває місцевих жителів, заселяючи ці території своїми орками.
Так трапилось на Сході коли від голодомору осоловілих кацапів померли українці і в їх ще не остивші оселі заїхали бандюки так тепер "заселяють" і Крим.
Де пройшов чобіт кацапа-там смерть, море крові, горе, злидні, знищуюються корінні народи. До цих пір ці нелюди створюють і розпорушують конфлікти і війни в Україні, Арменії, Грузії, Сирії і інших країнах. Нема їм виправдання і пожнуть в свій час ту "славу" котру і заслужили і цей час не так і далекий.
Рашатумбай
3 Александр (Рашатумбай)   • 09:53:06, Сегодня [Материал]
+1

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