В сети появилось самое старое видео о Житомире: горожане в 1920 году встречают польского маршала Пилсудского

Житомирянин Вячеслав Быстрицкий, который сейчас проживает в Израиле, отреставрировал и выложил на YouTube старое видео о Житомире.
На кадрах - 1920 год и визит главы Польского государства Юзефа Пилсудского в Житомир.
«Самая старая из известных киносъемок Житомира - весна 1920 года. В кадре - польские военные в Житомире, броневики у бывшего губернаторского дома на улице Киевской, встреча главы Польского государства Юзефа Пилсудского на Кафедральной площади и в костеле Святой Софии на Замковой горе и парад», - рассказал Вячеслав Быстрицкий в комментарии изданию Житомир инфо.
Он также напомнил, что там, где на первых кадрах находятся броневики, сейчас стоит кинотеатр «Украина», на стене которого в память о том, что Пилсудский в апреле 1920 года освобождал Житомир от большевиков, есть мемориальная доска с надписью «За вашу и нашу свободу».
Так трапилось на Сході коли від голодомору осоловілих кацапів померли українці і в їх ще не остивші оселі заїхали бандюки так тепер "заселяють" і Крим.
Де пройшов чобіт кацапа-там смерть, море крові, горе, злидні, знищуюються корінні народи. До цих пір ці нелюди створюють і розпорушують конфлікти і війни в Україні, Арменії, Грузії, Сирії і інших країнах. Нема їм виправдання і пожнуть в свій час ту "славу" котру і заслужили і цей час не так і далекий.