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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 29 » 14:57:25

Десятки миллионов из COVID-фонда отправят на съемку сериалов – решение правительства

Сегодня, 15:11:25 910 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Десятки миллионов из COVID-фонда отправят на съемку сериалов – решение правительства

 Украинское правительство разрешило тратить на отдельные этапы производства патриотических сериалов деньги из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и информационной политики, информирует УНИАН.
 

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – рассказали в Минкульте.


В предыдущем постановлении Кабмина на тему эту указывалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в Минкульте.
 

Хронология событий


3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы.

Тэги: коронавирус, фонд, правительство, сериалы
Комментариев: 11
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 16:07:06, Сегодня [Материал]
+3

Свати ж дуже патріотичний серіал? а ще Слуга народу-2 )))
xp84
2 аноним (xp84)   • 16:28:40, Сегодня [Материал]
+1

клоуны у власти «Шоу должно продолжаться»
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:28:58, Сегодня [Материал]
+2

Они охренели?
dakar
10 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:24:35, Сегодня [Материал]
+2

Они слуги
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 16:38:06, Сегодня [Материал]
0

правильно, но мало
ещё дедушка Геббельс говорил - пропаганда решает....
RaID
5 Сергій (RaID)   • 16:51:47, Сегодня [Материал]
+1

Це буде серіал про те, як майстри спорту по боротьбі з ковідом укатують його у новий і головне освітлений асфальт.
xp84
6 аноним (xp84)   • 17:03:15, Сегодня [Материал]
+1

"Какая разница"
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 17:44:27, Сегодня [Материал]
-4

любые, даже самые скучные, клоуны на порядок лучше вашей соевой мрази
а эти ещё и прикольные
TarasS
8 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 18:02:38, Сегодня [Материал]
0

"лучше вашей соевой мрази"

Навіщо так грубо про донецького кондитера Колеснікова?
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 18:17:11, Сегодня [Материал]
-3

ты отстал от жизни....
у донецкого кондитера фамилия Колесникова, и она девочка
хотя какая вам еврогеям в жопу разница...
Crespito
11 Hernan (Crespito)   • 20:53:02, Сегодня [Материал]
+1

будет такая же херня как позывной бандерас?
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