Десятки миллионов из COVID-фонда отправят на съемку сериалов – решение правительства

Украинское правительство разрешило тратить на отдельные этапы производства патриотических сериалов деньги из фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и информационной политики, информирует УНИАН
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"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – рассказали в Минкульте.
В предыдущем постановлении Кабмина на тему эту указывалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.
"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)"
, – пояснили в Минкульте.
Хронология событий
3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.
Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.
По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы.
ещё дедушка Геббельс говорил - пропаганда решает....
а эти ещё и прикольные
Навіщо так грубо про донецького кондитера Колеснікова?
у донецкого кондитера фамилия Колесникова, и она девочка
хотя какая вам еврогеям в жопу разница...