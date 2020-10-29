Рози, Кузей, Талли: Житомирщина - лидер в стране по количеству странных имен у детей

Уже второй год подряд Житомирщина в лидерах по разнообразию и количеству странных имен. Это следует из анализа данных Минюста относительно самых распространенных и редко употребляемых имен в регионах.
В Житомирской области существенный отрыв и по количеству, и по доле от других регионов, сообщает life.pravda.com.ua
.
Всего в нашей области за I полугодие 2020 года родились 4 369 детей, 158 из них имеют редко употребляемые имена (3,62%). Второе место в рейтинге занимает Черниговщина с 2,74%.
В общем имена можно сгруппировать следующим образом:
- религиозные и мифические - Лука, Иоанн, Теона, Гера,
- из шоу-бизнеса (в честь актеров или героев кино) и политики - Киану, Рианна, Адель;
- старославянские - Квиткослава, Ярополк, Зореслава, Мечислав, Свитлозар;
- «Западные» - Оливия, Глория, Эмма, Николь;
- названия явлений и предметов - Космос, Квитка, Карамель.
Явление исследовали американские, японские и европейские психологи. И они видят в таких тенденциях стремление людей к индивидуализму.
С коллегами согласен украинский социолог, доктор философских наук Владимир Паниотто. По его словам, любой человек имеет два вида статусов:
- приписанный (дается от рождения);
- приобретенный (его нужно получить самостоятельно: образование, карьера и т.д.).
Имя относится к первому. И родители, называя ребенка необычно, - желают выделить его среди других, и тем самым предоставить дополнительные "баллы" в приписанный статус.
"Оригинальное имя - это, своего рода, претензия, попытки чем-то выделиться. Теоретически, если у человека устойчивая позиция в жизни, то оригинальность имени его меньше интересует. Он и так многое может дать детям"
, - пояснил социолог.
"Ахмед Аль Шерайя..." здесь.
"Мустафа Аль Шерайя..." здесь.
"Фатима Эль Биндири..." здесь.
"Али Акма Шабиб..." здесь.
"Эли Сан Аль–Эн..." Нет ответа... "Эли Сан Аль–Эн?".
Маленькая девочка сзади поднимается и кричит:
— Вашу мать, моё имя "Элисон Ален"!.