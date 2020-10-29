Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 29.10.2020    20:59:32
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 29 » 17:33:56

Рози, Кузей, Талли: Житомирщина - лидер в стране по количеству странных имен у детей

Сегодня, 17:45:48 564 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Рози, Кузей, Талли: Житомирщина - лидер в стране по количеству странных имен у детей

 Уже второй год подряд Житомирщина в лидерах по разнообразию и количеству странных имен. Это следует из анализа данных Минюста относительно самых распространенных и редко употребляемых имен в регионах.

В Житомирской области существенный отрыв и по количеству, и по доле от других регионов, сообщает life.pravda.com.ua.

Всего в нашей области за I полугодие 2020 года родились 4 369 детей, 158 из них имеют редко употребляемые имена (3,62%). Второе место в рейтинге занимает Черниговщина с 2,74%.

В общем имена можно сгруппировать следующим образом:
 
  • религиозные и мифические - Лука, Иоанн, Теона, Гера,
  • из шоу-бизнеса (в честь актеров или героев кино) и политики - Киану, Рианна, Адель;
  • старославянские - Квиткослава, Ярополк, Зореслава, Мечислав, Свитлозар;
  • «Западные» - Оливия, Глория, Эмма, Николь;
  • названия явлений и предметов - Космос, Квитка, Карамель.


Явление исследовали американские, японские и европейские психологи. И они видят в таких тенденциях стремление людей к индивидуализму.

С коллегами согласен украинский социолог, доктор философских наук Владимир Паниотто. По его словам, любой человек имеет два вида статусов:
 
  • приписанный (дается от рождения);
  • приобретенный (его нужно получить самостоятельно: образование, карьера и т.д.).

Имя относится к первому. И родители, называя ребенка необычно, - желают выделить его среди других, и тем самым предоставить дополнительные "баллы" в приписанный статус.

"Оригинальное имя - это, своего рода, претензия, попытки чем-то выделиться. Теоретически, если у человека устойчивая позиция в жизни, то оригинальность имени его меньше интересует. Он и так многое может дать детям", - пояснил социолог.

Тэги: Житомирщина, родители, дети, Имя
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:18:26, Сегодня [Материал]
0

Знакомство в первый день в школе в Лондоне:
"Ахмед Аль Шерайя..." здесь.
"Мустафа Аль Шерайя..." здесь.
"Фатима Эль Биндири..." здесь.
"Али Акма Шабиб..." здесь.
"Эли Сан Аль–Эн..." Нет ответа... "Эли Сан Аль–Эн?".
Маленькая девочка сзади поднимается и кричит:
— Вашу мать, моё имя "Элисон Ален"!.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus