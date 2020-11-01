ТОП-100 самых богатых в Украине — рейтинг НВ в 2020 году

Практически пятая часть нынешнего списка 100 самых богатых — новички рейтинга. IT-бизнес, активы в online- и offline-торговле дорожают, потому что COVID-19 заставляет деловой мир меняться.
100 самых богатых украинцев в этом году в сумме стоят $ 34,4 млрд. Это на $ 0,4 млрд меньше, чем общее состояние топ-100 образца 2019‑го и на целых $ 17,4 млрд дешевле, чем было в довоенном 2013‑м. В том году активы лишь 10 первых участников рейтинга — сплошь миллиардеров — весили больше всей нынешней сотни — $ 38,4 млрд.
Нынче отечественных миллиардеров осталось лишь восемь, а их многочисленным металлургическим и химкомбинатам, угольным шахтам, железорудным карьерам, коммерческим банкам и даже 30 телеканалам общая цена — $ 16,4 млрд или стоимость 1% акций Amazon, монстра мировой электронной коммерции.
При этом первые восемь участников Золотой сотни — 2020
— это и есть практически половина ее стоимости. Все прочее приходится на 92 мультимиллионеров. Но именно они представляют особый интерес. Во-первых, потому что 18 из них — новички нынешнего рейтинга. Во-вторых, сегодняшние, да и вчерашние новички, особенно из IT-сектора, стремительно рвутся к своему персональному миллиарду.
1. РИНАТ АХМЕТОВ
Фото: East News 54 года, женат, двое сыновей
- Состояние: $ 6,6 млрд
- Динамика: -31 %
Непотопляемый.
Время не властно над истинными ценностями. Особенно если они представляют собой активы, сосредоточенные в двух огромных структурах — металлургическом Метинвесте и энергетическом ДТЭК, под общим управлением СКМ.
Собственник последней — Ринат Ахметов — за последние полтора десятка лет пережил много всякого. Но при этом неизменно оставался на первой ступени рейтинга 100 самых богатых украинцев.
За последний год он потерял треть своего состояния, но все равно не уступил пальму первенства. К тому же в 2014—2015 годах, когда шла активная фаза войны на Донбассе, миллиардер № 1 был в худшем положении: утрата контроля над частью предприятий, оказавшихся в ОРДЛО, буквально схлопнула размер его активов с $ 18,3 млрд (на 2013 год) до $ 4,5 млрд.
Нынешний весенний локдаун экономики и задолженность государства перед «зеленой» генерацией, в которую Ахметов вложил $ 1,4 млрд, создали большие проблемы для ДТЭК. И в марте энергохолдинг начал реструктуризацию долгов перед инвесторами на $ 1,95 млрд. Оборотных средств, чтобы рассчитаться с кредиторами, у компании не было в связи с падением спроса на электроэнергию.
Остановив в марте добычу угля на предприятиях Добропольеуголь и Павлоградуголь, ДТЭК заявил, что Минэнерго должно вмешаться в ситуацию и побороть кризис на энергорынке, позволив производителям взвинтить цены. Правительство частично пошло навстречу. Но кризис продолжился, и уже в октябре Ахметов вернул шахты Добропольеугля, которые были у него в концессии, государству. Кабмин решил присоединить их к госкомпании Центрэнерго.
И у Метинвеста в этом году дела тоже шли не очень хорошо — металлургический холдинг отчитался об убытках в размере $ 240 млн за первое полугодие, хотя еще год назад заработал за тот же период $ 408 млн прибыли.
Метинвесту не помог ни рост цен на руду, который начался после окончания локдауна в мае, ни лояльность госпорта Южный. Последний, будучи крупнейшими морскими воротами страны, обслуживает в основном структуры Ахметова, позволяя тем вовремя и в нужном объеме осуществлять экспортные поставки. Да и государственная Укрзализныця, возящая грузы в порт, не поднимает тарифы на перевозку той номенклатуры грузов, которой занимается Метинвест.
Евросоюз, покупающий в Украине сталь, переживает крупнейший экономический кризис в своей истории, а потому не стал закупать метпродукцию предприятий Ахметова в прежних объемах. Лишь во втором полугодии Метинвест попытался найти новые рынки сбыта в Китае, чтобы заработать хоть что‑то.
А деньги Ахметову нужны. И если его футбольный клуб Шахтер получает за счет выступлений в Лиге чемпионов, то медиаактивы богатейшего украинца — от лидера телерынка канала Украина до спортивных «кнопок» — требуют притока инвестиций. Впрочем, в стране, где политика — дело нестабильное, но напрямую влияющее на экономику, подобные вложения всегда себя оправдают.
2. ВИКТОР ПИНЧУК
Фото: Сергей Ильин / РАС 59 лет, женат, сын и три дочери
- Состояние: $2,42 млрд
- Динамика: +5%
Успешный.
Коронакризис не помешал Виктору Пинчуку стать чуточку богаче. Рост его состояния на 5 % хоть и не выглядит солидным, но на фоне годового сокращения экономики примерно на 5,5 % подобный итог — это серьезный успех.
В отличие от Метинвеста Рината Ахметова, металлургический актив Пинчука Интерпайп производит продукцию с более высокой добавленной стоимостью — трубы и колеса для железнодорожного сектора. Компания отчиталась о $ 115,5 млн прибыли за шесть месяцев 2020‑го.
Ни в ЕС, ни в США, ни на Ближнем Востоке не сократился спрос на колесные пары, производимые Интерпайпом, ведь железнодорожная логистика на этих рынках продолжала работать даже в самые тяжелые моменты глобального локдауна.
Уже не первый год Интерпайп продает продукцию и для нужд государственной Укрзализныци (УЗ). В этом году к колесным парам добавились поставки компанией Пинчука черновых осей, которые используются в производстве вагонов. А поскольку бизнес УЗ уже в августе превзошел прошлогодние показатели, то и Интерпайп заработал.
Ко всему еще и с долгами у Пинчука все в порядке. Его «трубный» актив не только выбрался из кредитной ямы предыдущих лет, но и успешно погашает задолженность евробондов на годы вперед. Так, по еврооблигациям-2024 Интерпайп уже вернул кредиторам $ 32,4 млн, воспользовавшись тем, что на фоне кризиса эти ценные бумаги подешевели.
Пинчук также избежал расходов и на свою публичную деятельность. Так, ежегодная конференция YES, которая обычно собирает сотни приезжих гостей-спикеров и обеспечивает их щедрыми гонорарами, в 2020‑м не состоялась.
Впрочем, что миллиардер сэкономил на YES, то отдал Владимиру Зеленскому. Откликнувшись на просьбу президента поддержать борьбу страны с эпидемией коронавируса, Пинчук по состоянию на май выделил на эти цели $ 10 млн.
На медиарынке дела у бизнесмена идут не так просто. По состоянию на конец августа украинцы, по данным исследовательской компании Big Data, потратили на ТВ-просмотр на 18 % меньше времени, вернувшись к докарантинным показателям смотрения, все больше отдавая предпочтение интернету. И хотя флагман медиабизнеса Пинчука — телеканал ICTV — стал первой по популярности кнопкой среди аудитории от 18 до 54 лет, среди аудитории 18+ он продолжает оставаться на третьей позиции, после каналов Украина и 1+1.
3. ПЕТР ПОРОШЕНКО
Фото: Михаил Палинчак 55 лет, женат, четверо детей
- Состояние: $1,49 млрд
- Динамика: +19%
Оппозиционный.
Пятый президент Петр Порошенко в этом году не только переболел COVID-19 и повел свою политсилу Европейская солидарность на местные выборы, включив в состав кандидатов даже собственную жену, но и поднялся в рейтинге самых богатых украинцев с шестого места на третье.
В своей депутатской декларации бывший глава государства показал 773 млн грн доходов за прошлый год — в основном это дивиденды от работы кондитерского гиганта Roshen. Производство шоколада, тортов и бисквитов остается доходным бизнесом — компания отчиталась о 8,33 млн грн прибыли за 2019‑й, а в этом году планирует увеличить капитал на 1 млрд грн за счет дополнительной эмиссии акций.
Капитализация Roshen растет за счет того, что нынче украинцы сконцентрировали свои расходы на покупке продуктов. Отказываясь от дорогих приобретений и поездок за рубеж, потребители стали позволять себе больше качественных товаров в супермаркетах, а там Roshen и его продукция — постоянные гости.
Еще пять лет назад швейцарская компания Nestle, желавшая купить у Порошенко Roshen, оценивала этот актив в $ 1 млрд. Игроки рынка считают эту сумму справедливой и по сей день, хотя сам Порошенко оценивает свой кондитерский бизнес уже в $ 3 млрд.
Главная новость от Roshen в этом году — начало производства сливочного масла на Винницком молочном заводе: предприятие способно делать до 30 т в сутки. Новый продукт от Roshen уже поступил в продажу в отечественные супермаркеты.
А вот процесс открытия новых магазинов Roshen несколько приостановился. Сеть по‑прежнему включает в себя 70 локаций в разных городах Украины, хотя ранее планировала открывать по 10 новых точек в год.
Финализация продажи завода Кузня на Рыбальском бизнесмену Сергею Тигипко также существенно повлияла на рост состояния Порошенко. Согласно отчетности инвестфонда Вик, пятый президент выручил за завод $ 235,8 млн, что составляет почти 16 % от всего его состояния.
При этом своему бизнесу Порошенко уделяет немного внимания, ведь он фигурант 15 уголовных производств по таким статьям, как «госизмена» и «захват госвласти». Пока оппонирующий президенту Владимиру Зеленскому политик и его адвокаты уверенно отбиваются от попыток СБУ и ГБР добиться признания вины экс-главы государства в совершении этих преступлений.
4. ДМИТРИЙ ФИРТАШ
Фото: Ronald Zak / AP Photo 55 лет, женат, две дочери и сын
- Состояние: $1,27 млрд
- Динамика: +61%
Задержанный.
Дмитрий Фирташ, давно не покидавший ставшую ему своего рода тюрьмой Вену, в 2020‑м вернулся в лигу украинских миллиардеров: среди соотечественников-миллиардеров его состояние увеличилось более всего.
Причиной стала рекордно низкая цена на газ, которая позволила нарастить прибыль фирташевскому холдингу Ostchem, включающему три завода: Ровноазот, Северодонецкий азот и Черкасский азот. Все они существенно увеличили выпуск минудобрений, себестоимость производства которых напрямую зависит от цены газа. Один только Ровноазот в опубликованной в марте отчетности показал 4,1 млрд грн годовой прибыли.
Выпуск аммиака на заводах Фирташа в этом году удвоился. Чуть менее значительно увеличился выпуск азотных удобрений. На фоне засухи, которая в этом году сократила урожай зерновых на 9 %, усилился спрос на них со стороны национальных аграриев.
И если осенью 2019‑го химбизнесу Фирташа угрожало принудительное разделение по решение АМКУ, то сегодня все осталось в прошлом: Ostchem оспорил это решение в суде и в августе получил нужный для себя вердикт.
Холдинг РГК Фирташа, который по факту управляет большинством облгазов Украины, получил неприятный подарок от президента: в середине лета Владимир Зеленский лично попросил премьера Дениса Шмыгаля поработать над тем, чтобы суммы в платежках за газ для населения уменьшились. В результате Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики сократила тариф на транспортировку голубого топлива для потребностей рядовых украинцев. И РГК теперь задолжал госоператору рынка более 400 млн грн.
Однако опрошенные НВ эксперты уверены, что облгазы Фирташа продолжают приносить неплохую прибыль.
Сам же миллиардер пошел дальше — в этом году он запустил собственный газотрейдинговый бизнес под брендом Егаз, который принялся отвоевывать клиентов у госгиганта НАК Нафтогаз Украины и приносить дивиденды.
Кроме того, Ринат Ахметов в январе заплатил Фирташу существенную сумму в рамках мирового соглашения о собственности над Укртелекомом: пресса писала о $ 700 млн, однако официально СКМ Ахметова не подтвердил эту информацию.
А в марте суд в Барселоне закрыл дело против Фирташа, в рамках которого испанские следователи подозревали украинца в покупке недвижимости в Малаге за деньги сомнительного происхождения. Да и процесс экстрадиции Фирташа из Вены в США находится на паузе, так как адвокаты украинского магната заявили австрийскому суду, что в деле о подкупе чиновников в Индии, по которому проходит их подзащитный, появились новые факты. И их, мол, стоит рассмотреть до того, как Фирташа передадут Штатам.
5. ВАДИМ НОВИНСКИЙ
Фото: УНИАН 57 лет, женат, четверо детей
- Состояние: $1,22 млрд
- Динамика: -31%
Рукоположенный.
В разгар экономического локдауна, связанного с эпидемией коронавируса, Вадим Новинский принял решение стать церковнослужителем. В апреле глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил миллиардера, только-только переболевшего COVID-19, в сан дьякона.
Но это не спасло бизнес-активы Новинского от падения их капитализации: в этом году он стал беднее на треть, а по сравнению с 2013‑м его состояние уменьшилось примерно вдвое.
Владея миноритарной долей в 25 % в холдинге Метинвест Рината Ахметова, Смарт Груп Новинского в своих финансовых показателях целиком зависит от показателей металлургической империи старшего партнера. А та в этом году сменила хорошую прибыль на довольно крупный убыток — минус $ 240 млн.
Во всем мире на фоне кризиса-2020 падает стоимость меткомпаний, что повлияло и на оценку общих активов Ахметова и Новинского.
Последний сделал выводы и приступил к диверсификации: в сентябре он объявил о строительстве индустриального парка в Николаеве. Объект разместится на 200 га, из которых 40 га уйдут под портовый терминал.
Чтобы усилить доминирование в деловой среде юга Украины, Смарт Мэритайм Груп Новинского вложила 30 млн грн в модернизацию Херсонского судостроительного завода. В прошлом году тот выполнил крупный заказ для нидерландской компании Veka Shipbuilding, построив танкер в рамках контракта стоимостью 145 млн грн.
В Верховной Раде Новинский чаще всего воздерживается от голосования, поддерживая лишь полезные для общения с электоратом вещи — увеличение выплаты на рождение ребенка или расходов на разминирование Донбасса, либо то, что напрямую влияет на его бизнес.
В преддверии местных выборов 2020‑го миллиардер в качестве депутата-мажоритарщика от Мариуполя призвал поддержать Оппозиционный блок, активно выступая при этом в изданиях Восточной Украины.
А еще в этом году у Новинского проснулся актерский талант. Осенью на экраны отечественных кинотеатров вышла картина Где ты, Адам?, в которой дьякон-миллиардер сыграл эпизодическую роль рядового верующего мужчины в афонском монастыре Дохиар.
6. ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
Фото: Наталья Кравчук / НВ 57 лет, женат, двое детей
- Состояние: $1,18 млрд
- Динамика: -20%
Неугомонный.
Игорь Коломойский не любит быть заложником обстоятельств, предпочитая диктовать условия игры. Но в 2020‑м именно внешние обстоятельства определяли его деятельность.
За прошедший год миллиардер потерял пятую часть своего капитала. Основой его бизнеса являются ферросплавные заводы и горно-обогатительные комбинаты (ГОК). А эту сферу 2020‑й основательно перетряс, лишив денежных потоков.
Никопольский завод ферросплавов еще весной отчитался о годовом убытке на уровне 584 млн грн, а Марганецкий ГОК оказался в минусе на 297 млн грн. Запорожский завод ферросплавов добавил цифр к этой негативной статистике — он сократил выпуск продукции в 2020‑м более чем на 20 %.
Руководство предприятий обвинило в своих финансовых неудачах правительство, которое позволило производителям электроэнергии повысить цены. Электроэнергия — базовая составляющая в себестоимости ферросплавов. Во время своего публичного визита на Банковую год назад Коломойский как раз и просил снизить ее стоимость. Однако президент Владимир Зеленский остался равнодушен к просьбам своего бывшего работодателя.
Тогда Коломойский решил сыграть в хорошо знакомую ему игру — нарастить медийное влияние. В сентябре его холдинг 1+1 победил в конкурсе на управление арестованными активами УМХ — компании беглого младоолигарха Сергея Курченко. Таким образом Коломойскому отойдут журнал и сайт Корреспондент, газета КП в Украине, радиостанции Голос столицы, Авторадио и Ретро ФМ. Но медиагруппа Украина Рината Ахметова оспаривает результаты конкурса.
При этом рупор Коломойского — телеканал 1+1 — потерял часть зрительской аудитории на фоне повышенного внимания к интернет-медиа, на что указывают данные Mediasat. И ключевое политическое шоу Плюсов — Право на владу — проигрывает в популярности программе Свобода слова Савика Шустера, идущей на канале Украина.
Зато в реальной политике у Коломойского есть некоторые успехи. Его давний партнер Игорь Палица сумел раскрутить партию За майбутнє, которая нарастила свой глобальный рейтинг накануне местных выборов до 7,4 %. Правда, в итоге проект в общенациональном зачете показал слабый результат — стал, предварительно, пятым по числу депутатов в рай- и облсоветах. Но задел на будущее сделан. Кроме того, сразу несколько источников НВ в партии Слуга народа (СН) заверили редакцию, что в президентской политсиле порядка четырех десятков депутатов (из 246 возможных) ориентируются на Коломойского.
Сам миллиардер продолжает на различных площадках судиться с украинскими госорганами за ПриватБанк. Главный из этих процессов — Лондонский, который заметно потрепал нервы Коломойскому, находится на паузе. Следующее заседание по иску государственного ПриватБанка против своего бывшего акционера состоится в марте 2022‑го. При этом принятый под давлением МВФ Верховной Радой весной закон прямо запретил возвращать одно из ключевых финучреждений страны его экс-владельцу.
7. АЛЕКСАНДР И ГАЛИНА ГЕРЕГИ
Фото: DR 61 год и 53 года, есть сын
- Состояние: $1,16 млрд
- Динамика: +24%
Крепнущие.
В этом году состояние четы Герег перевалило через отметку в $ 1 млрд: настолько богаты они не были никогда.
Собственники сети стройгипермаркетов Эпицентр-К хорошо заработали на том, что даже во время весеннего локдауна те не прекращали работу: в магазины стояли очереди покупателей, ищущих обои, цемент и кафель.
В самой сети НВ ранее рассказывали, что их продажи в этом году росли. А в 2019‑м Эпицентр-К принес почти 55 млрд грн дохода. Еще 6,3 млрд добавил другой актив Герег — магазины Новая линия.
По данным декларации Александра Гереги — а он является депутатом ВР от группы За майбутнє, — чета получила в 2019‑м 48,7 млн грн дивидендов от Эпицентр-К. Еще 58,4 млн грн в семейную копилку добавил аграрный бизнес — холдинг Эпицентр Агро.
Последний в этом году занялся скупкой сельхозпредприятий. В результате холдинг нарастил земельный банк на 40 % — до 160 тыс. га — и обошел по этому показателю такого гиганта отечественной агроиндустрии, как компания ИМК. Цена экспансии — десятки миллионов долларов: Гереги получили кредит в $ 70 млн.
На фоне пандемии семья начала развивать еще и аптечное направление в рамках Эпицентра-К. Первая аптека уже открылась в Виннице. Сам Александр Герега признался, что купил бы аптечную сеть на 100−200 локаций, если бы нашел на рынке приемлемое предложение.
Но и флагманский бизнес Герег — гипермаркеты — развивается мощно: чета сейчас проектирует и строит вдобавок к 61 имеющемуся еще 50 новых объектов в регионах. Средняя площадь каждого — 4−6 тыс. кв. м.
8. ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ
Фото: УНИАН 58 лет, разведен, пятеро детей
- Состояние: $1,08 млрд
- Динамика: -22%
Тенелюбивый.
Геннадий Боголюбов — давний бизнес-партнер Игоря Коломойского по группе Приват, старающийся всегда находиться в тени. И в этом году оба синхронно потеряли заметную часть состояния, но все же остались в высшей лиге отечественных супербогачей.
А все из‑за проблем Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, а также Марганецкого и Покровского горно-обогатительных комбинатов: предприятия вошли в полосу убытков из‑за высокой цены на электроэнергию и падения спроса на их продукцию.
Ко всему прочему они не могут получить заемные средства в банках из‑за плохой кредитной истории своих владельцев. И уж тем более не способны выпустить еврооблигации, как это делают конкуренты — Метинвест или Интерпайп, пока в Лондоне продолжается суд по иску государственного ПриватБанка против своих бывших акционеров.
У партнеров плохо идут дела и в Штатах. Там Боголюбов и Коломойский, по данным ПриватБанка, с 2012‑го потратили $ 470 млн на скупку активов — недвижимости в Кливленде, а также ферросплавных заводов в Кентукки и Западной Вирджинии. Теперь эти заводы не выдержали экономического кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, приостановили работу и даже обратились к правительству США за помощью.
Власти ответили положительно, помня о рядовых американцах, работающих на предприятиях Боголюбова и Коломойского, — заводы получили $ 13,3 млн правительственных займов по федеральной программе защиты зарплат.
От COVID-19 пострадал и сам Боголюбов: в октябре он заразился коронавирусом. А незадолго до этого отечественные СМИ вспомнили о миллиардере в связи с другим событием: партнер Коломойского подал сразу четыре иска в Хозсуд Киева, оспаривая национализацию ПриватБанка.
9. КОНСТАНТИН ЖЕВАГО
Фото: Александр Медведев / НВ 46 лет, женат, сын и дочь
- Состояние: $853 млн
- Динамика: +15%
Скрывающийся.
В марте, когда Украина вошла в локдаун и кризис, финансовые аналитики шутили, что котировки акций Ferrexpo Константина Жеваго похожи на швейцарские горы: в тот момент они упали до четырехлетнего минимума.
Но уже к июню «горы» стали расти вверх. По итогам первого полугодия группа Ferrexpo отчиталась о прибыли в $ 250 млн, а акционеры ждут дивидендов, заработанных входящим в бизнес Жеваго Полтавским горно-обогатительным комбинатом (ГОК).
Тем временем один из райсудов Киева повторно наложил арест на активы этого предприятия, что на выплату дивидендов никак не влияет. А в октябре Апелляционный суд Киева отказал группе в снятии этого ареста.
Проблемы ГОКа связаны с делом банка Финансы и кредит, которым Жеваго владел до 2015‑го: НБУ признал его неплатежеспособным и вывел с рынка, а ведь миллиардер поручался за активы этого финучреждения всем своим имуществом, включая личные вещи. Поэтому Жеваго уже давно находится за пределами Украины — на родине правоохранители готовы его арестовать.
Не желая подставлять Ferrexpo под удар, бизнесмен ушел с должности ее гендиректора, но остался мажоритарным собственником.
Есть и хорошие новости: в этом году доля поставок железорудного сырья Ferrexpo на рынки Китая и Юго-Восточной Азии увеличилась на 67 %. Сейчас группа работает над тем, чтобы доставлять окатыши в Китай не по морю, а контейнерными поездами.
Планы на ближайшие годы у детища Жеваго большие: нарастить выпуск окатышей в 2020‑м на 9,5 %, а в следующем году — еще на 4 %.
10. ВИКТОР МЕДВЕДЧУК
Фото: Reuters 66 лет, женат, две дочери
- Состояние: $776 млн
- Динамика: +485%
Раскрывшийся.
В том, что состояние Виктора Медведчука, одного из лидеров ОПЗЖ и человека, дочь которого крестил президент РФ, увеличилось в 2020‑м сразу на 485 %, есть его прямая заслуга. Но не потому, что депутат-бизнесмен в кризисный год принимал сверхэффективные бизнес-решения, — он просто подал депутатскую декларацию.
Оказалось, что Медведчуку и его жене Оксане Марченко принадлежат 97 компаний: 44 с Кипра, 15 украинских, 12 российских, 11 — с Британских Виргинских островов, пять болгарских и две британские. Всего 12 разных юрисдикций, в основном — офшорных.
Кроме того, чета владеет яхтой, автопарком из 19 автомобилей, многочисленной недвижимостью, ювелирными изделиями и антиквариатом, включая фрагмент Библии Гутенберга.
Декларация Медведчука помогла раскрыть и некоторые его тайны. Так, расследовательский проект Схемы установил, что через офшор Bolvik Ventures LTD Марченко владеет 24,66 % акций Студии 1+1 миллиардера Игоря Коломойского.
У Медведчука с бывшим собственником ПриватБанка, по данным Схем, есть и другие общие интересы — через семейные офшоры он имеет собственность во Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Запорожьеоблэнерго. Да и в метзаводах Коломойского — Днепроспецстали и Запорожском заводе ферросплавов — оказались доли Медведчука — Марченко.
Вдобавок однопартиец Медведчука Тарас Козак контролирует три новостных телеканала — 112, ZIK и NewsOne. Этот пул ТВ-кнопок четко отображает взгляды Медведчука, для которого Россия — это геополитический партнер и сфера личных интересов. Ведь Марченко владеет в РФ нефтяным бизнесом — торговым домом НЗНП.
Сам Медведчук с марта 2014‑го находится под санкциями США и ЕС, из‑за чего вынужден основную часть своих банковских сбережений хранить в рублях.
ТОП-100 самых богатых
Автор: Александр Пасховер Выпуск журнала "НВ" №40 от 29 октября 2020