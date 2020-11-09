Житомирянин хранил в квартире на балконе боевые гранаты РГД-5. ФОТО

Правоохранители во время обыска обычной житомирской квартиры обнаружили гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывчатые пакеты. Об этом 9 ноября сообщили в ГУ Нацполиции области.
"Опасные боеприпасы полицейские обнаружили по месту жительства 55-летнего мужчины. Кроме мужчины, в квартире также проживают еще три человека, среди них 3-летний ребенок"
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6 гранат РГД-5 и взрыватели полицейские обнаружили в тумбочке на балконе. 5 дымовых гранат и 10 взрывных пакетов были найдены в шкафу в одной из комнат квартиры.
"Опасность от хранения взрывоопасных предметов в жилом доме, многоквартирном доме, в разы увеличивалась от легкодоступности их нахождения. В любой момент ребенок оставшись без присмотра мог заинтересоваться необычными предметами", - прокомментировал ситуацию и.о. начальника Житомирского отдела полиции Владимир Богдан.
В ГУ Нацполиции отмечают, что следственные действия проводились согласно соответствующему постановлению суда.
Владельца арсенала полицейские задержали. Досудебное расследование проводится по ст. 263 (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ФОТО: Нацполиция
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Щетаю годное "прытягнэння до видповидальности"