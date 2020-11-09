Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 09.11.2020    23:03:36
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 9 » 11:47:23

Житомирянин хранил в квартире на балконе боевые гранаты РГД-5. ФОТО

Сегодня, 12:15:23 720 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин хранил в квартире на балконе боевые гранаты РГД-5. ФОТО

 Правоохранители во время обыска обычной житомирской квартиры обнаружили гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывчатые пакеты. Об этом 9 ноября сообщили в ГУ Нацполиции области.

"Опасные боеприпасы полицейские обнаружили по месту жительства 55-летнего мужчины. Кроме мужчины, в квартире также проживают еще три человека, среди них 3-летний ребенок", - отмечает полиция.

6 гранат РГД-5 и взрыватели полицейские обнаружили в тумбочке на балконе. 5 дымовых гранат и 10 взрывных пакетов были найдены в шкафу в одной из комнат квартиры.
 

"Опасность от хранения взрывоопасных предметов в жилом доме, многоквартирном доме, в разы увеличивалась от легкодоступности их нахождения. В любой момент ребенок оставшись без присмотра мог заинтересоваться необычными предметами", - прокомментировал ситуацию и.о. начальника Житомирского отдела полиции Владимир Богдан.


В ГУ Нацполиции отмечают, что следственные действия проводились согласно соответствующему постановлению суда.

Владельца арсенала полицейские задержали. Досудебное расследование проводится по ст. 263 (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.





ФОТО: Нацполиция
Тэги: гранаты, квартира
Комментариев: 9
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:21:15, Сегодня [Материал]

У нас в країні відсутній закон про зброю, за порушення якого можна притягувати до відповідальності - немає чого порушувати.

https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/14965_pecherskii-sud-vinis-pershii-vipravdalnii-virok-po-263-statti-kk-cherez-vidsutnist-zakonu/

https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/13283_apeliatsiinii-sud-skasuvav-virok-za-statteiu-263-cherez-vidsutnist-posilannia-na-zakon/
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:04:23, Сегодня [Материал]

недавно в Харькове одного такого любителя "збройного захыста", решившего пострелять в кабаке, бутылками посетители забили. В реанимации щас захыщаецца, или помер даже.
Щетаю годное "прытягнэння до видповидальности"
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 14:45:33, Сегодня [Материал]

А він один був озброєний?
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 19:50:02, Сегодня [Материал]

https://g.zeos.in/?q=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:54:16, Сегодня [Материал]

Но где-то он это взял. Возможно, украл. Тогда судить за воровство или скупку краденного.
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 15:40:00, Сегодня [Материал]

Але йому це не інкримінують.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:02:11, Сегодня [Материал]

А больше нечего. Хотя он идиот, конечно.
Fenugreek
5 Alex (Fenugreek)   • 15:09:30, Сегодня [Материал]

Мне интересно! Обыск в квартире был произведён выборочно, или по подозрению, или просто кто-то позвонил в полицию и сообщил, что у гражданина есть в наличии гранаты... Или полиция ходит по городу и проводит обыски в квартирах граждан по принципу лотереи !? Просто фраза в статье — «Правоохранители во время обыска обычной житомирской квартиры обнаружили гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывчатые пакеты. Об этом 9 ноября сообщили в ГУ Нацполиции области.»——— Вызывает смешанные чувства .
TerminatorUA
8 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:11:13, Сегодня [Материал]

Зачем задерживать невиновного человека?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus