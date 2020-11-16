Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17.11.2020    00:06:50
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 16 » 08:58:42

Аллергия на маски: ФОП из Житомирской области заплатит штраф за нарушение карантина

Вчера, 09:07:42 4143 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Аллергия на маски: ФОП из Житомирской области заплатит штраф за нарушение карантина

 Барановский районный суд Житомирской области оштрафовал на 17 тыс. грн физическое лицо-предпринимателя за нарушение правил карантина (ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление от 11 ноября.

Правоохранители зафиксировали, что 12 октября и 3 ноября предпринимательница осуществляла торговлю в продуктовом магазине без индивидуальных средств защиты, чем нарушила требования постановления Кабинета министров Украины №641 от 22 июля 2020 года.

В суде женщина объяснила: у нее аллергия на маски и она их носить не будет. И добавила, что на момент появления правоохранителей покупателей в магазине не было.

В то же время объяснения предпринимательницы опровергаются сведениями исследованных доказательств в суде, в частности, видеозаписями.

Отдельно в постановлении суд прописал: если нарушитель добровольно не уплатит 17 тыс. грн штрафа, тогда придется принудительно взимать 34 тыс. грн.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и ​​транспорте. Размер штрафа от 170 до 255 гривен. Кроме того, Рада в первом чтении приняла законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители имели маски и правильно их носили.
Тэги: штраф, маска, суд, Житомирщина
Комментариев: 3
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 09:13:57, Вчера [Материал]
0

Второй вариант-зубы потеют:)
master_zr
2 master (master_zr)   • 09:36:22, Вчера [Материал]
0

ЖЖ а где новость про самозахват и самострой Педюри возле ОЛДІ ?
ICTV показало а ЖЖ чего молчит? Защищаете интересьі бандита Педюри ? ??
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:41:09, Вчера [Материал]
0

чего ж вы предысторию не пишите?
тётку ещё в октябре судили за маску, тогда она её сняла, чтоб попить воды. Суд ожидаемо освободил тётку от ответственности. А глупая тётка, вместо того чтоб закрыть фопку и торговать вчёрную или дать на лапу полицаям торговала дальше. Второй суд по свежему протоколу вкатил по полной.....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus