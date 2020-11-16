Аллергия на маски: ФОП из Житомирской области заплатит штраф за нарушение карантина

Барановский районный суд Житомирской области оштрафовал на 17 тыс. грн физическое лицо-предпринимателя за нарушение правил карантина (ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Об этом сообщает «Главком
» со ссылкой на постановление от 11 ноября.
Правоохранители зафиксировали, что 12 октября и 3 ноября предпринимательница осуществляла торговлю в продуктовом магазине без индивидуальных средств защиты, чем нарушила требования постановления Кабинета министров Украины №641
от 22 июля 2020 года.
В суде женщина объяснила: у нее аллергия на маски и она их носить не будет. И добавила, что на момент появления правоохранителей покупателей в магазине не было.
В то же время объяснения предпринимательницы опровергаются сведениями исследованных доказательств в суде, в частности, видеозаписями.
Отдельно в постановлении суд прописал: если нарушитель добровольно не уплатит 17 тыс. грн штрафа, тогда придется принудительно взимать 34 тыс. грн.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте. Размер штрафа от 170 до 255 гривен
. Кроме того, Рада в первом чтении приняла законопроект №3890, который обязывает предприятия
следить за тем, чтобы посетители имели маски и правильно их носили.
ICTV показало а ЖЖ чего молчит? Защищаете интересьі бандита Педюри ? ??
тётку ещё в октябре судили за маску, тогда она её сняла, чтоб попить воды. Суд ожидаемо освободил тётку от ответственности. А глупая тётка, вместо того чтоб закрыть фопку и торговать вчёрную или дать на лапу полицаям торговала дальше. Второй суд по свежему протоколу вкатил по полной.....