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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 21 » 17:25:52

На Житомирщине глава поселкового совета выписывал родственникам премии: суд наказал чиновника штрафом

Сегодня, 17:46:52 445 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине глава поселкового совета выписывал родственникам премии: суд наказал чиновника штрафом

 В Житомирской области судили председателя поселкового совета, который 1,5 года выписывал премии сестре и отцу. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Установлено, что коррупционное правонарушение совершил поселковый председатель одного из поселковых советов Хорошевского района. В частности, длительное время, в течение января 2019 - июля 2020 годов чиновник ежемесячно, не сообщая о конфликте интересов соответствующий орган, издавал распоряжения о выплате значительных премий (до 130%) своему отцу и родной сестре, которые работали водителем и начальником отдела поселкового совета", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, такими действиями поселковый голова нарушил требования Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Володарск-Волынский районный суд вынес постановление о признании поселкового головы виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-КУоАП и наложил штраф на сумму 5100 грн (300 необлагаемых минимумов граждан).
Тэги: суд, премия, Житомирщина, штраф
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:15:23, Сегодня [Материал]
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Таким "традиціям" десятиріччя. А от покарали занадто суворо, бо "...1,5 года выписывал премии сестре и отцу." і "...штраф на сумму 5100 грн" то дуже показово. Висновок - можливо і надалі преміювати родичів, бо це комерційно вигідно.
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