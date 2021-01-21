На Житомирщине глава поселкового совета выписывал родственникам премии: суд наказал чиновника штрафом

В Житомирской области судили председателя поселкового совета, который 1,5 года выписывал премии сестре и отцу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Установлено, что коррупционное правонарушение совершил поселковый председатель одного из поселковых советов Хорошевского района. В частности, длительное время, в течение января 2019 - июля 2020 годов чиновник ежемесячно, не сообщая о конфликте интересов соответствующий орган, издавал распоряжения о выплате значительных премий (до 130%) своему отцу и родной сестре, которые работали водителем и начальником отдела поселкового совета"
, - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, такими действиями поселковый голова нарушил требования Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Володарск-Волынский районный суд вынес постановление о признании поселкового головы виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-КУоАП и наложил штраф на сумму 5100 грн (300 необлагаемых минимумов граждан).