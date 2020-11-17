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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 17 » 08:56:13

Подстрекательство к даче взятки: на Житомирщине будут судить начальника сектора криминальной полиции

Сегодня, 08:58:13 690 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подстрекательство к даче взятки: на Житомирщине будут судить начальника сектора криминальной полиции

 Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины предстанет перед судом за подстрекательство к даче взятке и мошенничество. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что правоохранитель подстрекал обвиняемого в незаконном хранении оружия передать через него взятку в сумме 10 300 грн судье одного из районных судов Житомирской области.
 

"Эти средства должны были помочь избежать гражданину наказания в виде лишения свободы. Однако, передавать соответствующие средства капитан полиции намерений не имел и решил их присвоить", - информирует ГБР.


9 июня 2020 года полицейского задержали после получения неправомерной выгоды.

"Таким образом, правоохранитель обвиняется в подстрекательстве к законченному покушению в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение и в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.190 УК Украины)", - добавляет ведомство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Тэги: взятка, полиция, суд
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