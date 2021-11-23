Суд отпустил под залог полицейских, которые погорели на взятке $2000

В Житомирской области отпустили под залог двух полицейских, которые были пойманы на взятке. Как сообщалось, летом 2021 года следователь и оперативный работник полиции за 2000 долларов США
пообещали не привлекать женщину к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
"Следствием установлено, что полицейские требовали и получили неправомерную выгоду на общую сумму 2000 долларов США от местной жительницы, причастной к сбыту наркотических средств. За такую плату они пообещали не привлекать ее к уголовной ответственности. Сумму неправомерной выгоды получали двумя частями. За второй частью – 1500 долларов США – приехали днем, в рабочее время, в домовладение женщины, где и были задержаны", – сообщает Житомирская областная прокуратура.
По информации ведомства, суд отпустил взяточников под залог в размере 100 тыс. грн. Также оба полицейских уволены из правоохранительных органов.
"Обоим фигурантам дела избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога на сумму свыше 100 тыс. грн. В настоящее время оба освобождены под залог"
, – добавили в прокуратуре.
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.