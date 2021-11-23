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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 23 » 15:35:01

Суд отпустил под залог полицейских, которые погорели на взятке $2000

Вчера, 15:35:08 747 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд отпустил под залог полицейских, которые погорели на взятке $2000

 В Житомирской области отпустили под залог двух полицейских, которые были пойманы на взятке. Как сообщалось, летом 2021 года следователь и оперативный работник полиции за 2000 долларов США пообещали не привлекать женщину к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
 

"Следствием установлено, что полицейские требовали и получили неправомерную выгоду на общую сумму 2000 долларов США от местной жительницы, причастной к сбыту наркотических средств. За такую ​​плату они пообещали не привлекать ее к уголовной ответственности. Сумму неправомерной выгоды получали двумя частями. За второй частью – 1500 долларов США – приехали днем, в рабочее время, в домовладение женщины, где и были задержаны", – сообщает Житомирская областная прокуратура.


По информации ведомства, суд отпустил взяточников под залог в размере 100 тыс. грн. Также оба полицейских уволены из правоохранительных органов.

"Обоим фигурантам дела избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога на сумму свыше 100 тыс. грн. В настоящее время оба освобождены под залог", – добавили в прокуратуре.

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Тэги: взятка, полиция, суд
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 16:58:33, Вчера [Материал]

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