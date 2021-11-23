Суд отпустил под залог полицейских, которые погорели на взятке $2000

"Следствием установлено, что полицейские требовали и получили неправомерную выгоду на общую сумму 2000 долларов США от местной жительницы, причастной к сбыту наркотических средств. За такую ​​плату они пообещали не привлекать ее к уголовной ответственности. Сумму неправомерной выгоды получали двумя частями. За второй частью – 1500 долларов США – приехали днем, в рабочее время, в домовладение женщины, где и были задержаны", – сообщает Житомирская областная прокуратура.