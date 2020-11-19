Кого ищут работодатели: топ-5 самых популярных вакансий в Житомирской области

Житомирский областной центр занятости назвал перечень вакансий, которые чаще всего размещали работодатели в течение 10 месяцев 2020 года.
"Среди представленных работодателями с начала года вакансий немало таких, которые не имели достаточного количества претендентов из числа безработных для их укомплектования"
, - информирует центр занятости.
В первой пятерке самых дефицитных кадров - комплектовщики проводов, машинисты (кочегары) котельной, швеи, водители и доценты.
Среди наиболее востребованных - также операторы заправочных станций, инспекторы пенитенциарной системы, сортировщики материалов и изделий из древесины, операторы производственных участков и преподаватели высших учебных заведений.
В списке самых нужных работников, с поиском которых работодатели области имеют сложности - и ассистенты учителей, электромонтеры, слесари-сантехники, грузчики, дворники.
А насчет остальных - предложите нормальную зарплату и будет вам счастье.