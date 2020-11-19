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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 19 » 09:16:45

Кого ищут работодатели: топ-5 самых популярных вакансий в Житомирской области

Сегодня, 09:19:45 3027 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кого ищут работодатели: топ-5 самых популярных вакансий в Житомирской области

 Житомирский областной центр занятости назвал перечень вакансий, которые чаще всего размещали работодатели в течение 10 месяцев 2020 года.

"Среди представленных работодателями с начала года вакансий немало таких, которые не имели достаточного количества претендентов из числа безработных для их укомплектования", - информирует центр занятости.

В первой пятерке самых дефицитных кадров - комплектовщики проводов, машинисты (кочегары) котельной, швеи, водители и доценты.

Среди наиболее востребованных - также операторы заправочных станций, инспекторы пенитенциарной системы, сортировщики материалов и изделий из древесины, операторы производственных участков и преподаватели высших учебных заведений.

В списке самых нужных работников, с поиском которых работодатели области имеют сложности - и ассистенты учителей, электромонтеры, слесари-сантехники, грузчики, дворники.

Тэги: Житомирская область, работа, вакансия
Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:04:45, Сегодня [Материал]
+3

доцент и профессор - классные профессии
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:43:07, Сегодня [Материал]
+5

Ну насчет "комплектовщиков проводов" - Кромберг будет очень долго искать людей, пока не изменит кадровую политику.
А насчет остальных - предложите нормальную зарплату и будет вам счастье.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 12:55:55, Сегодня [Материал]
0

Що у них з політикою?
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:10:55, Сегодня [Материал]
+2

Ненавидят там своих работников.
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