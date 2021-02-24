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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 24 » 14:59:18

В Житомирской области не хватает врачей: список наиболее востребованных специальностей

Сегодня, 15:02:18 594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области не хватает врачей: список наиболее востребованных специальностей

 В январе 2021 года работодатели разместили в Житомирском областном центре занятости 4337 вакансий, что на 27% меньше, чем в январе прошлого года. Наиболее дефицитные кадры: комплектовщики проводов, врачи и логопеды.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного центра занятости.
 

"В профессиональном разрезе больше всего вакансий предлагалось для трудоустройства: неквалифицированных работников (22%), рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16%), квалифицированных рабочих с инструментом (15%), профессионалов (13%), работников сферы торговли и услуг (12%), специалистов (10%) и руководителей, менеджеров (9%)", – говорится в сообщении.


Из-за нехватки претендентов на заявленные вакансии среди зарегистрированных безработных, в дефиците сейчас – комплектовщики проводов, операторы производства формируемого полиуретана, специалисты по компьютерной графике (дизайну), монтеры по защите подземных трубопроводов, учителя-логопеды и врачи общей практики – семейные врачи.

В тоже время продавцы, подсобные рабочие, водители автотранспортных средств, охранники, бухгалтера и повара – в избытке на рынке труда области, поскольку потребность в таких работниках значительно меньше, чем их количество среди безработных. 

Тэги: Житомирская область, вакансия, работа
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