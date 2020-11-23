В Житомирской области 4 часа тушили масштабный пожар на предприятии. ФОТО

"21 ноября в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории деревообрабатывающего частного предприятия в г. Овруч. Об этом сообщил случайный прохожий, который возвращался домой и увидел яркое зарево. По прибытию дежурного караула пожарных к места вызова было установлено, что пламенем охвачена крыша здания площадью 1000 кв. м., внутри которого находились помещения со станками для заточки, раздевалки, комнаты отдыха, серверной и другого назначения", - информирует ГСЧС.