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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 23 » 08:55:04

В Житомирской области 4 часа тушили масштабный пожар на предприятии. ФОТО

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В Житомирской области 4 часа тушили масштабный пожар на предприятии. ФОТО

 В городе Овруч на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар. Спасатели почти 4 часа тушили здание и провели 15 заборов воды. Об этом говорится на сайте Управления ГСЧС в Житомирской области.
 

"21 ноября в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории деревообрабатывающего частного предприятия в г. Овруч. Об этом сообщил случайный прохожий, который возвращался домой и увидел яркое зарево. По прибытию дежурного караула пожарных к места вызова было установлено, что пламенем охвачена крыша здания площадью 1000 кв. м., внутри которого находились помещения со станками для заточки, раздевалки, комнаты отдыха, серверной и другого назначения", - информирует ГСЧС.




В 23:25 пожар удалось локализировать, а в 02:30 - полностью ликвидировать.
 

"Пожарной техникой было осуществлено 15 заборов воды из водоисточника, расположенного около 1,5 км от места пожара. Всего в ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 12 человек личного состава на трех пожарных автомобилях", - отмечают спасатели.




Огонь успел уничтожить кровлю и перекрытие по всей площади здания, а также оборудование внутри. В то же время спасатели не допустили распространения пламени на готовую деревянную продукцию и на соседнее здание.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Тэги: предприятие, Житомирская область, пожар
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