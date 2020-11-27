Житомирянка нашла чужой смартфон и украла деньги через «мобильный банк»

"По сообщению 37-летнего жителя г. Житомира, который обратился в полицию, с его банковского счета исчезли около 1000 гривен. Мужчина решил, что у него похитили банковскую карточку. Во время досудебного расследования, распорядиться средствами злоумышленнику помогло платежное приложение, установленное в утерянном мобильном телефоне", - сообщает пресс-служба полиция.