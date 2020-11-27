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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 27 » 11:43:43

Житомирянка нашла чужой смартфон и украла деньги через «мобильный банк»

Сегодня, 11:59:43 1027 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка нашла чужой смартфон и украла деньги через «мобильный банк»

 Во время отдыха в кафе житель Житомира потерял мобильный телефон, а затем с его банковского счета исчезли деньги. Выяснилось, что смартфон нашла женщина и с помощью мобильного банкинга украла деньги.
 

"По сообщению 37-летнего жителя г. Житомира, который обратился в полицию, с его банковского счета исчезли около 1000 гривен. Мужчина решил, что у него похитили банковскую карточку. Во время досудебного расследования, распорядиться средствами злоумышленнику помогло платежное приложение, установленное в утерянном мобильном телефоне", - сообщает пресс-служба полиция.


Оперативники уголовного розыска установили, что несколько дней назад мужчина отдыхал в местном кафе. В какой-то момент он уронил свой гаджет на пол, не заметив этого.

Этим обстоятельством воспользовалась 35-летняя местная жительница, которая находилась в помещении. Женщина забрала чужую вещь, а впоследствии воспользовалась и средствами заявителя, доступ к которым получила благодаря системе электронных платежей, установленной на мобильном.

Женщину разыскали, она признала свою вину. Законодательством кража наказывается арестом на срок от 3 до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
Тэги: Житомир, кража, смартфон
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