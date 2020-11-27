Житомирянка нашла чужой смартфон и украла деньги через «мобильный банк»

Во время отдыха в кафе житель Житомира потерял мобильный телефон, а затем с его банковского счета исчезли деньги. Выяснилось, что смартфон нашла женщина и с помощью мобильного банкинга украла деньги.
"По сообщению 37-летнего жителя г. Житомира, который обратился в полицию, с его банковского счета исчезли около 1000 гривен. Мужчина решил, что у него похитили банковскую карточку. Во время досудебного расследования, распорядиться средствами злоумышленнику помогло платежное приложение, установленное в утерянном мобильном телефоне", - сообщает пресс-служба полиция.
Оперативники уголовного розыска установили, что несколько дней назад мужчина отдыхал в местном кафе. В какой-то момент он уронил свой гаджет на пол, не заметив этого.
Этим обстоятельством воспользовалась 35-летняя местная жительница, которая находилась в помещении. Женщина забрала чужую вещь, а впоследствии воспользовалась и средствами заявителя, доступ к которым получила благодаря системе электронных платежей, установленной на мобильном.
Женщину разыскали, она признала свою вину. Законодательством кража наказывается арестом на срок от 3 до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.