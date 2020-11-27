В ДТП на Житомирщине фура раздавила «копейку». ФОТО

В Житомирской области вечером 26 ноября столкнулись грузовик и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 155 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из Коростеня.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции.
"Предварительно, водитель грузовика Volvo, 33-летний житель Львовщины, допустил столкновение с ВАЗ-2101, в результате чего фура перевернулась", - отмечают правоохранители.
В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, 24-летний житель Коростенского района, который был госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской больницы.
Также травмирован водитель Volvo и 27-летний пассажир ВАЗа.