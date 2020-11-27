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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 27 » 12:32:51

В ДТП на Житомирщине фура раздавила «копейку». ФОТО

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В ДТП на Житомирщине фура раздавила «копейку». ФОТО

 В Житомирской области вечером 26 ноября столкнулись грузовик и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 155 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из Коростеня.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции.
 

"Предварительно, водитель грузовика Volvo, 33-летний житель Львовщины, допустил столкновение с ВАЗ-2101, в результате чего фура перевернулась", - отмечают правоохранители.


В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, 24-летний житель Коростенского района, который был госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской больницы.

Также травмирован водитель Volvo и 27-летний пассажир ВАЗа.



Тэги: Житомирщина, дтп
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