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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 30 » 08:52:38

Житомиряне почтили память украинцев, погибших во время голодоморов: фоторепортаж

Вчера, 09:06:09 720 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне почтили память украинцев, погибших во время голодоморов: фоторепортаж

 28 ноября в Украине отметили День памяти жертв Голодомора. По этому случаю в различных украинских городах и в Житомире в частности прошли траурные акции.

В городе состоялся митинг-реквием. Общественность и власти возложили цветы и колоски пшеницы к памятнику "Сумуючий Янгол" и зажгли лампадки.

Также Житомир присоединился ко всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".
 

Голодоморы в Украине

 
  • В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921 – 1923, 1932 – 1933 и голод 1946-1947 годов.
  • Самым масштабным был Голод 1932 – 1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.
  • Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.
  • Массовому голоду в Украине предшествовала череда событий. Речь идет прежде всего об указах относительно наказания за невыполнение планов заготовки зерна и разгром кулацких групп.
  • Террор голодом, который длился в Украине в 1932 – 33 годах в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.
  • В СССР эта тема была длительное время запретной. А в 80-х годах прошлого века ее начали исследовать.
  • Сейчас в Украине, согласно закону от 2006 года "О Голодоморе", голод 1932 – 1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".
  • Кроме того, постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские лидеры – Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубаря, Менделя Хатаевича – признаны виновными в организации Голодомора в Украине.
  • 7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств.
  • Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества. В то же время Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.




































ФОТО: городской совет
Тэги: траур, Житомир, Голодомор
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