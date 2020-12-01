В Житомирском районе рыбпатруль устроил погоню за браконьерами и изъял более километра сетей

Вечером 30 ноября Житомирский рыбоохраны патруль устроил погоню за браконьерами. Инцидент произошел на р. Гнилопять, вблизи дачного кооператива "Междуречье". Об этом на странице в соцсети
сообщил Житомирский рыбоохранный патруль.
"Около 17 часов в тепловизор государственные инспектора заметили вблизи берега неизвестных на лодке. При приближении патрульных граждане начали убегать. В результате преследования задержать нарушителей не удалось. Но в 100 метрах от берега браконьеры оставили лодку. В лодке находились мешки с сетками", - информирует патруль.
Всего изъято 15 единиц запрещенных орудий лова, общей длиной 1100 метров.
По данному факту составлен акт обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен. Запрещенные орудия лова и резиновая лодка изъяты и опломбированы.
"Сетки будут уничтожены в соответствии с постановлением КМУ от 25.08.1998 года №1340"
, - отмечает рыбоохранный патруль.