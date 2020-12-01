Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 02.12.2020    12:18:33
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 1 » 11:47:07

В Житомирском районе рыбпатруль устроил погоню за браконьерами и изъял более километра сетей

Вчера, 12:01:41 1293 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирском районе рыбпатруль устроил погоню за браконьерами и изъял более километра сетей

 Вечером 30 ноября Житомирский рыбоохраны патруль устроил погоню за браконьерами. Инцидент произошел на р. Гнилопять, вблизи дачного кооператива "Междуречье". Об этом на странице в соцсети сообщил Житомирский рыбоохранный патруль.
 

"Около 17 часов в тепловизор государственные инспектора заметили вблизи берега неизвестных на лодке. При приближении патрульных граждане начали убегать. В результате преследования задержать нарушителей не удалось. Но в 100 метрах от берега браконьеры оставили лодку. В лодке находились мешки с сетками", - информирует патруль.


Всего изъято 15 единиц запрещенных орудий лова, общей длиной 1100 метров.



По данному факту составлен акт обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен. Запрещенные орудия лова и резиновая лодка изъяты и опломбированы.

"Сетки будут уничтожены в соответствии с постановлением КМУ от 25.08.1998 года №1340", - отмечает рыбоохранный патруль.
Тэги: Браконьеры, сети, рыба, рыбпатруль
Комментариев: 1
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 12:52:07, Вчера [Материал]
0

Молодці!!!! Так і потрібно з браконьєрами!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus