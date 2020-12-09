Тысячи житомирян остались без воды: водоканал устраняет порывы на трубопроводах

Из-за аварии на водопроводе по ул. Космонавтов часть микрорайона Полевая осталась без водоснабжения. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
Как стало известно "Журналу Житомира
", водоснабжение отсутствует в домах по адресам:
- ул. Космонавтов, от 2 до 30 дома;
- пер. Школьный, 9, 11;
- ул. Витрука, 29, 35, 37, 41, 43;
- ул. Циолковского;
- ул. Кибальчича;
- площадь Полевая, 4, 7, 11, 13.
На улице Космонавтов проводятся ремонтные работы, вследствие чего затруднено движение и изменен маршрут движения троллейбуса 15-А.
Подвоз воды
- В 17:00 организован подвоз воды к магазину "Березка" (ул. Кибальчича, 1).
- В 19:00 - воду подвезут к ул. Космонавтов, 16/9.
Еще один порыв на "Чулочке"
Вечером 9 декабря произошел порыв водопровода по ул. Казацкой. Как сообщает Городской информационный центр
, сейчас перекрыто водоснабжение по адресам:
"Восстановление водоснабжения - после завершения ремонтных работ"
- ул. Вильский шлях;
- просп. Мира;
- ул. Индустриальная;
- пер. Друкарский;
- пер. Фабричный.
, - информирует КП.