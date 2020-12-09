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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 9 » 17:35:19

Тысячи житомирян остались без воды: водоканал устраняет порывы на трубопроводах

Вчера, 17:41:19 1992 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тысячи житомирян остались без воды: водоканал устраняет порывы на трубопроводах

 Из-за аварии на водопроводе по ул. Космонавтов часть микрорайона Полевая осталась без водоснабжения. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Как стало известно "Журналу Житомира", водоснабжение отсутствует в домах по адресам:
 
  • ул. Космонавтов, от 2 до 30 дома;
  • пер. Школьный, 9, 11;
  • ул. Витрука, 29, 35, 37, 41, 43;
  • ул. Циолковского;
  • ул. Кибальчича;
  • площадь Полевая, 4, 7, 11, 13.

На улице Космонавтов проводятся ремонтные работы, вследствие чего затруднено движение и изменен маршрут движения троллейбуса 15-А.

Подвоз воды
 
  • В 17:00 организован подвоз воды к магазину "Березка" (ул. Кибальчича, 1).
  • В 19:00 - воду подвезут к ул. Космонавтов, 16/9.


Еще один порыв на "Чулочке"


Вечером 9 декабря произошел порыв водопровода по ул. Казацкой. Как сообщает Городской информационный центр, сейчас перекрыто водоснабжение по адресам:
 
  • ул. Вильский шлях;
  • просп. Мира;
  • ул. Индустриальная;
  • пер. Друкарский;
  • пер. Фабричный.

"Восстановление водоснабжения - после завершения ремонтных работ", - информирует КП.
Тэги: Нет воды, Житомир, авария, прорыв
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:54:40, Вчера [Материал]
0

впервые за 30 лет....
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 22:08:43, Вчера [Материал]
-2

Никитин - урод, поставленный еще большим уродом сухим. Просто пилят по карманам миллионы.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:10:46, Вчера [Материал]
-1

У некоторых моих знакомых водоканал резко перестал видеть у них счетчики воды и установил тарифы по нормам. Дебилизм высшей степени. Те, которые экономили воду, перестали в этом видеть смысл.
MMMka
4 Misha (MMMka)   • 09:23:47, Сегодня [Материал]
+1

Счетчики должны проходить проверку. Если срок прошел а проверка не сделана вам будут считать по нормам. Ну а если со счетчиком все в порядке, то платите по нему а не по платежке.
Живу_на_Восточной
6 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:11:31, Сегодня [Материал]
0

поверку
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:10:40, Сегодня [Материал]
0

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