Как получить компенсацию, если травмировались во время гололедицы

Уже почти неделю в Житомире держится влажная погода, которая способствует образованию гололеда и превращает улицы в катки. При таких погодных условиях и неудовлетворительной работе коммунальных служб неизбежно случаются травмы. Это подтверждает статистика.
Так, только в течение 10 декабря в травмпункты Житомира обратились 152 человека, тогда как 9 декабря пациентов было вдвое меньше.
Всего в течение выходных в травмпункты города обратились 295 человек с жалобами на травмы, полученные в результате падения на скользких улицах.
Статья 1195 ГК Украины определяет, что физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход и тому подобное.
Первое, что нужно знать, так это то к кому обращаться с жалобой. Традиционно дворы обслуживают ЖЭКи, УК и ОСМД, уборка территории возле магазинов и других учреждений - на совести самих предпринимателей и учреждений, проезжую часть чистит автодор, а внутригородские дороги - соответствующие коммунальные службы.
Поэтому, если уже есть случай травмирования, то необходимо:
- Вызвать на место падения «скорую помощь»! Во-первых, медики смогут оказать вам профессиональную помощь, а во-вторых, зафиксируют время и место падения.
- Запишите время и обстоятельства эксцесса, а также телефоны свидетелей (минимум 2-х). Любым возможным способом зафиксируйте место происшествия (фото, видео и т.д.), ведь вам придется доказать, что травма произошла не по вашей неосмотрительности, а по причине ненадлежащего исполнения работниками соответствующих служб своих обязанностей. Важно, чтобы вы были трезвы в тот момент, когда получили травму. Если рядом с местом падения имеются видеокамеры наружного наблюдения, письменно получите данные видеонаблюдения.
- В больнице обязательно возьмите справку от врача, где должна быть указана степень повреждений, время и обстоятельства получения травмы, время пребывания на лечении.
- Сохраняйте все чеки и справки, копии рецептов и т.п., которые у вас будут появляться в процессе лечения. Это нужно для подтверждения ваших расходов на лечение. Если травма привела к потере трудоспособности, то размер возмещения будет рассчитываться по правилам, предусмотренным ГК Украины (статьи 1195-1199). То есть вы имеете право требовать, чтобы вам возместили потерянный в результате травмы доход, поэтому запаситесь справкой о размере своего заработка.
Не забудьте и о моральном ущербе: подтверждение причинения морального вреда могут быть выводы врачей, показания свидетелей, подтверждающие тяжесть моральных страданий, рецепты врача на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией, другими психологическими расстройствами, возникшими вследствие получения травмы.
- Сформулируйте претензию и отправьте ее заказным письмом с уведомлением на адрес службы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором вы упали. В письме укажите, что рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты. В конверт вложите также копии всех собранных документов. Если после всего этого нерадивые службы откажутся вам помочь, тогда подавайте иск в суд!
Самое главное в случаях возмещения вреда доказать вину физического или юридического лица, в результате действий или бездействия которых Вы получили травму, ведь согласно статье 1166 ГК Украины, лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Кроме возмещения расходов на лечение и моральный ущерб, вы вправе требовать возмещения реального ущерба (компенсации стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, обуви и т.п.), возмещение утраченного дохода (заработка).