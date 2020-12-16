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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 16 » 15:29:08

До 2023 года в Житомире планируют на 25% уменьшить численность бездомных животных

Сегодня, 15:54:08 394 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До 2023 года в Житомире планируют на 25% уменьшить численность бездомных животных

 На заседании исполнительного комитета согласовали программу «Житомирская городская объединенная территориальная громада - дружественная к животным» на 2021-2023 годы. Программа предусматривает уменьшение численности бездомных животных минимум на 25%.

С 2017 года в Житомире, благодаря стерилизации, количество бездомных собак уже сократилось на 20%.
 

«В течение 3,5 лет деятельности КП "Центр защиты животных" Житомирского городского совета за счет средств местного бюджета на территории Житомирской городской ОТГ стерилизовано, кастрировано, идентифицировано, привито и ревакцинировано от бешенства 3684 бездомных животных (собак и кошек). Согласно официальным подсчетам уличных собак в 2017-2019 годах, Житомирская городская ОТГ является одной из лидеров по стерилизации бездомных собак - 55% (в 2017 году было 40%) среди украинских городов, что свидетельствует об эффективности реализации городской программы по регулированию численности бездомных животных гуманными методами. Основным результатом проведенного подсчета является сокращение количества бездомных собак, по сравнению с 2017 годом на 20% (сейчас ориентировочное количество составляет 2000 особей)», - рассказала руководитель Центра защиты животных Александра Мельник.


Для достижения цели Центром предполагается реализация следующих задач:
 
  • обеспечение регулирования численности бездомных животных путем выполнения мероприятий по надлежащему обращению с бездомными животными (отлов, стерилизация, вакцинация от бешенства и т.д.);
  • внедрение эффективной адопции (устройство животных в семьи);
  • обеспечение надлежащих условий для деятельности предприятия и предоставления расширенного спектра ветеринарных услуг;
  • создание и содержание инфраструктуры для надлежащего выгула владельческих животных (собак);
  • разработка и внедрение системы информационно-просветительских мероприятий по гуманному обращению с животными.

В результате их выполнения ожидается увеличение показателя стерилизованных бездомных животных до 70%, уменьшение численности бездомных животных минимум на 25% и адопция минимум 13% уличных животных от общего количества.
Тэги: Житомир, собаки, бездомные животные
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:39:54, Сегодня [Материал]
+2

Надо отдать должное - бродячих собак на улицах стало реально меньше.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:38:36, Сегодня [Материал]
0

зима на дворе
весной повылазят
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