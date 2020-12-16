До 2023 года в Житомире планируют на 25% уменьшить численность бездомных животных

На заседании исполнительного комитета согласовали программу «Житомирская городская объединенная территориальная громада - дружественная к животным» на 2021-2023 годы. Программа предусматривает уменьшение численности бездомных животных минимум на 25%.
С 2017 года в Житомире, благодаря стерилизации, количество бездомных собак уже сократилось на 20%.
«В течение 3,5 лет деятельности КП "Центр защиты животных" Житомирского городского совета за счет средств местного бюджета на территории Житомирской городской ОТГ стерилизовано, кастрировано, идентифицировано, привито и ревакцинировано от бешенства 3684 бездомных животных (собак и кошек). Согласно официальным подсчетам уличных собак в 2017-2019 годах, Житомирская городская ОТГ является одной из лидеров по стерилизации бездомных собак - 55% (в 2017 году было 40%) среди украинских городов, что свидетельствует об эффективности реализации городской программы по регулированию численности бездомных животных гуманными методами. Основным результатом проведенного подсчета является сокращение количества бездомных собак, по сравнению с 2017 годом на 20% (сейчас ориентировочное количество составляет 2000 особей)», - рассказала руководитель Центра защиты животных Александра Мельник.
Для достижения цели Центром предполагается реализация следующих задач:
- обеспечение регулирования численности бездомных животных путем выполнения мероприятий по надлежащему обращению с бездомными животными (отлов, стерилизация, вакцинация от бешенства и т.д.);
- внедрение эффективной адопции (устройство животных в семьи);
- обеспечение надлежащих условий для деятельности предприятия и предоставления расширенного спектра ветеринарных услуг;
- создание и содержание инфраструктуры для надлежащего выгула владельческих животных (собак);
- разработка и внедрение системы информационно-просветительских мероприятий по гуманному обращению с животными.
В результате их выполнения ожидается увеличение показателя стерилизованных бездомных животных до 70%, уменьшение численности бездомных животных минимум на 25% и адопция минимум 13% уличных животных от общего количества.
весной повылазят