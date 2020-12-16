До 2023 года в Житомире планируют на 25% уменьшить численность бездомных животных

«В течение 3,5 лет деятельности КП "Центр защиты животных" Житомирского городского совета за счет средств местного бюджета на территории Житомирской городской ОТГ стерилизовано, кастрировано, идентифицировано, привито и ревакцинировано от бешенства 3684 бездомных животных (собак и кошек). Согласно официальным подсчетам уличных собак в 2017-2019 годах, Житомирская городская ОТГ является одной из лидеров по стерилизации бездомных собак - 55% (в 2017 году было 40%) среди украинских городов, что свидетельствует об эффективности реализации городской программы по регулированию численности бездомных животных гуманными методами. Основным результатом проведенного подсчета является сокращение количества бездомных собак, по сравнению с 2017 годом на 20% (сейчас ориентировочное количество составляет 2000 особей)», - рассказала руководитель Центра защиты животных Александра Мельник.