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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 25 » 16:28:21

«Собачья перепись»: волонтеры подсчитают количество бездомных животных в Житомире

Вчера, 16:28:21 391 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Собачья перепись»: волонтеры подсчитают количество бездомных животных в Житомире

 В Житомире с 26 по 28 августа состоится третий подсчет бездомных собак. Как сообщили в горсовете, полученные результаты позволят оценить эффективность реализации городской программы гуманного регулирования численности животных и внести коррективы в дальнейшую работу в этом направлении.

Центр защиты животных приглашает волонтеров и всех неравнодушных житомирян присоединиться к подсчету.
 

"Подсчет будет проходить 26-28 августа с 7.00 - 9.00 с использованием международного метода, разработанного World Animal Protection на базе уникального мобильного приложения "STRAYS ID" при поддержке партнеров", - отмечают в Центре.





КАК ПРИОБЩИТЬСЯ?


Регистрируетесь как волонтер по ссылке: http://surl.li/adgbs В разделе "район" выбираете удобный сектор для подсчета (сейчас для регистрации открыт СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета), указываете корректно свои данные и заканчиваете регистрацию. После обработки анкеты волонтера, - модератор пришлет на вашу электронную почту письмо-инструктаж по подсчету.

Подсчет начинается в 7.00. Волонтер загружает на телефон с App Store или Play Market мобильное приложение "Strays ID", вводит свой логин и пароль и начинает работу на выбранном секторе.

"Правила просты: видим собаку, фотографируем, не забывая о личной безопасности и вводим дополнительные данные, которые можем визуально оценить: пол, возраст; размер, стерилизованная или нет (наличие ушной бирки), бездомная или возможно животное на самовыгуле без хозяина (с ошейником)",- объясняют в Центр защиты животных.

Если собаки находятся на частной территории, идут на поводке рядом с владельцем, - такие животные не регистрируются. В 9.00 часов подсчет заканчивается. Детали по ссылке.

Напомним, с 2017 года в Житомире, благодаря стерилизации, количество бездомных собак уже сократилось на 20%.
Тэги: собаки, бездомные животные, Житомир
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