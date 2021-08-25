«Собачья перепись»: волонтеры подсчитают количество бездомных животных в Житомире

В Житомире с 26 по 28 августа состоится третий подсчет бездомных собак. Как сообщили в горсовете, полученные результаты позволят оценить эффективность реализации городской программы гуманного регулирования численности животных и внести коррективы в дальнейшую работу в этом направлении.
Центр защиты животных приглашает волонтеров и всех неравнодушных житомирян присоединиться к подсчету.
"Подсчет будет проходить 26-28 августа с 7.00 - 9.00 с использованием международного метода, разработанного World Animal Protection на базе уникального мобильного приложения "STRAYS ID" при поддержке партнеров", - отмечают в Центре.
КАК ПРИОБЩИТЬСЯ?
Регистрируетесь как волонтер по ссылке: http://surl.li/adgbs
В разделе "район" выбираете удобный сектор для подсчета (сейчас для регистрации открыт СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета), указываете корректно свои данные и заканчиваете регистрацию. После обработки анкеты волонтера, - модератор пришлет на вашу электронную почту письмо-инструктаж по подсчету.
Подсчет начинается в 7.00. Волонтер загружает на телефон с App Store
или Play Market
мобильное приложение "Strays ID
", вводит свой логин и пароль и начинает работу на выбранном секторе.
"Правила просты: видим собаку, фотографируем, не забывая о личной безопасности и вводим дополнительные данные, которые можем визуально оценить: пол, возраст; размер, стерилизованная или нет (наличие ушной бирки), бездомная или возможно животное на самовыгуле без хозяина (с ошейником)"
,- объясняют в Центр защиты животных.
Если собаки находятся на частной территории, идут на поводке рядом с владельцем, - такие животные не регистрируются. В 9.00 часов подсчет заканчивается. Детали по ссылке
.
Напомним, с 2017 года в Житомире, благодаря стерилизации, количество бездомных собак уже сократилось на 20%
.