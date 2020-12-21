Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 22.12.2020    12:31:14
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Декабрь » 21 » 08:29:17

В Житомире более 500 десантников приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТО

Вчера, 08:34:17 735 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире более 500 десантников приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТО

 В Житомире более полутысячи молодых десантников, которые были призваны на срочную военную службу, приняли присягу на верность украинскому народу.

Торжественный ритуал состоялся в 199-м учебном центре Десантно-штурмовых войск ВС Украины, информирует Минобороны.

В течение месяца десантники под руководством боевых офицеров и младших командиров овладевали азами ратного дела при прохождении базового курса общевойсковой подготовки.

"После церемонии принятия Военной присяги на верность украинскому народу, молодые воины сказали слова "Клятвы десантника " Вооруженных Сил Украины и одели маруновые береты", - говорится в сообщении.

Вскоре молодое пополнение отбудет для дальнейшего прохождения военной службы в воинские части десантно-штурмовых войск ВСУ.







Тэги: десантники, присяга, дшв
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus