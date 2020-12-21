В Житомире более 500 десантников приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТО

В Житомире более полутысячи молодых десантников, которые были призваны на срочную военную службу, приняли присягу на верность украинскому народу.
Торжественный ритуал состоялся в 199-м учебном центре Десантно-штурмовых войск ВС Украины, информирует Минобороны
.
В течение месяца десантники под руководством боевых офицеров и младших командиров овладевали азами ратного дела при прохождении базового курса общевойсковой подготовки.
"После церемонии принятия Военной присяги на верность украинскому народу, молодые воины сказали слова "Клятвы десантника " Вооруженных Сил Украины и одели маруновые береты"
, - говорится в сообщении.
Вскоре молодое пополнение отбудет для дальнейшего прохождения военной службы в воинские части десантно-штурмовых войск ВСУ.