В Житомире с 1 января нельзя будет оплатить проезд смартфоном

С 1 января 2021 года оплатить проезд в общественном транспорте Житомира нельзя будет с помощью функции NFC. В Управлении транспорта и связи городского совета отмечают, что это связано с "техническими причинами".
В дальнейшем у житомирян есть возможность рассчитаться за проезд в городском общественном транспорте: наличными, банковской картой с функцией PayPass и транспортной картой.
"Обращаем Ваше внимание на то, что самым дешевым и удобным способом расчета за проезд городским транспортом остается расчет транспортной карточкой (Е-билетом), стоимость проезда на автобусных маршрутах составляет 6 грн, в электротранспорте 4 грн"
, - отмечают в мэрии.
Как сообщалось, исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда
в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.