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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 30 » 10:59:10

В Житомире с 1 января нельзя будет оплатить проезд смартфоном

Вчера, 11:08:47 2571 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с 1 января нельзя будет оплатить проезд смартфоном

 С 1 января 2021 года оплатить проезд в общественном транспорте Житомира нельзя будет с помощью функции NFC. В Управлении транспорта и связи городского совета отмечают, что это связано с "техническими причинами".

В дальнейшем у житомирян есть возможность рассчитаться за проезд в городском общественном транспорте: наличными, банковской картой с функцией PayPass и транспортной картой.

"Обращаем Ваше внимание на то, что самым дешевым и удобным способом расчета за проезд городским транспортом остается расчет транспортной карточкой (Е-билетом), стоимость проезда на автобусных маршрутах составляет 6 грн, в электротранспорте 4 грн", - отмечают в мэрии.

Как сообщалось, исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.

Тэги: оплата проезда, NFC, Житомир, общественный транспорт
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:25:55, Вчера [Материал]
+1

"Карта житомирянина" тоже не работает.
priatel
2 Андрей (priatel)   • 16:23:26, Вчера [Материал]
+2

А по моему это проблемы ТТУ и у них есть целых 2 дня это исправить, нет у меня ничего кроме смартфона и не хочу я возить с собой деньги и карточки...ВСЭ для ЛЮДЭЙ
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:50:42, Сегодня [Материал]
+1

Плати 9 грн, и возмущайся дальше) Забыл в какой стране живешь?)
xdmitry
4 dmitry (xdmitry)   • 15:14:33, Сегодня [Материал]
0

списывали бы деньги сразу и не было бы проблемы. рукожопые
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