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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 15 » 11:54:25

Житомиряне снова могут оплачивать проезд в транспорте с помощью смартфона

Сегодня, 11:54:25 498 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне снова могут оплачивать проезд в транспорте с помощью смартфона

 В городском общественном транспорте Житомира вернули возможность расчета за проезд с помощью технологии NFC. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

Тарифы при оплате NFC остаются неизменными: трамвай/троллейбус - 5 гривен, автобусные маршруты - 7 гривен.

Самым дешевым способом расчета за проезд городским транспортом остается расчет транспортной картой (E-билетом). Стоимость проезда на автобусных маршрутах составляет 6 грн в электротранспорте 4 грн.

При оплате наличными стоимость проезда составляет 8 и 6 гривен соответственно.

Напомним, функцию оплаты с помощью NFC выключили в общественном транспорте с 1 января 2021 года. Тогда в мэрии говорили, что это связано с техническими причинами.
Тэги: оплата проезда, Житомир, общественный транспорт, NFC
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