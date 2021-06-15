Житомиряне снова могут оплачивать проезд в транспорте с помощью смартфона

В городском общественном транспорте Житомира вернули возможность расчета за проезд с помощью технологии NFC. Об этом сообщили в Житомирском городском совете
.
Тарифы при оплате NFC остаются неизменными: трамвай/троллейбус - 5 гривен, автобусные маршруты - 7 гривен.
Самым дешевым способом расчета за проезд городским транспортом остается расчет транспортной картой (E-билетом). Стоимость проезда на автобусных маршрутах составляет 6 грн в электротранспорте 4 грн.
При оплате наличными стоимость проезда составляет 8 и 6 гривен соответственно.
Напомним, функцию оплаты с помощью NFC выключили в общественном транспорте с 1 января 2021 года
. Тогда в мэрии говорили, что это связано с техническими причинами.