В общественный транспорт Житомира скоро вернут оплату проезда с помощью NFC

«Сейчас пока NFC не работает. Точнее, работает, но не на всех валидаторах. До сих пор не урегулирован вопрос с возмещением, потому что есть злоупотребления. Думаю, в ближайшее время уже запустим эту функцию. То есть, вопрос в стадии решения. Я думаю, в начале июня уже включим полностью», - отметил Александр Шевчук.