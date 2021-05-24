В общественный транспорт Житомира скоро вернут оплату проезда с помощью NFC

В городском общественном транспорте Житомира частично вернули возможность рассчитаться за проезд с помощью смартфона (функции NFC). В начале июня NFC-оплата должна быть доступна во всем транспорте, оборудованном валидаторами.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шевчука.
«Сейчас пока NFC не работает. Точнее, работает, но не на всех валидаторах. До сих пор не урегулирован вопрос с возмещением, потому что есть злоупотребления. Думаю, в ближайшее время уже запустим эту функцию. То есть, вопрос в стадии решения. Я думаю, в начале июня уже включим полностью», - отметил Александр Шевчук.
Напомним, с 1 января 2021 года в Житомире по техническим причинам расчет за проезд в городском общественном транспорте с помощью функции NFC временно прекратили
.
У житомирян есть возможность рассчитаться за проезд в городском общественном транспорте: наличными, банковской картой с функцией PayPass, транспортной картой и с помощью qr-кода.