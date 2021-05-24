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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 24 » 12:42:27

В общественный транспорт Житомира скоро вернут оплату проезда с помощью NFC

Вчера, 12:42:27 4185 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В общественный транспорт Житомира скоро вернут оплату проезда с помощью NFC

 В городском общественном транспорте Житомира частично вернули возможность рассчитаться за проезд с помощью смартфона (функции NFC). В начале июня NFC-оплата должна быть доступна во всем транспорте, оборудованном валидаторами.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шевчука.
 

«Сейчас пока NFC не работает. Точнее, работает, но не на всех валидаторах. До сих пор не урегулирован вопрос с возмещением, потому что есть злоупотребления. Думаю, в ближайшее время уже запустим эту функцию. То есть, вопрос в стадии решения. Я думаю, в начале июня уже включим полностью», - отметил Александр Шевчук.


Напомним, с 1 января 2021 года в Житомире по техническим причинам расчет за проезд в городском общественном транспорте с помощью функции NFC временно прекратили.

У житомирян есть возможность рассчитаться за проезд в городском общественном транспорте: наличными, банковской картой с функцией PayPass, транспортной картой и с помощью qr-кода.
 
Тэги: NFC, оплата проезда, общественный транспорт
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Комментариев: 7
PagapA
1 Алексей (PagapA)   • 14:28:54, Вчера [Материал]

Кто мне может пояснить почему в нашем городе Житомир грубо нарушается статья 38 части 1-й Закона Украины о социальной защищенности людей с инвалидностью 2-й группы ограничивая по времени бесплатный проезд в общественном транспорте, в троллейбусе и прочих..?
Насколько я понимаю-Это есть грубым нарушением Закона Украины!
В других городах Украины себе Такого не позволяют!
Ау-власть города!!! Когда же в нашем городе Житомир начнут работать Законы???
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:53:45, Вчера [Материал]

Иск в суд на тех, кто принял такое решение, и суд вам даст ответ на ваш вопрос. По другому не получится.
PagapA
3 Алексей (PagapA)   • 18:40:18, Вчера [Материал]

А может все- таки одумаются и начнут соблюдать Законы Украины???
Неужели на ЖЖ нет человека представляющего горисполком и осуществляющего мониторинг житомирских интернет ресурсов,который сумеет донести до нашего мэра о грубом нарушении Законов Украины в нашем городе???
Неужели только через суд?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:16:51, Вчера [Материал]

ага, через суд
в Гааге.....
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 22:14:41, Вчера [Материал]

1. Суд - самое логичное действие. Это затратный процесс, но он неизбежен, если вы хотите делать все по закону. А дальше вы столкнетесь с реалиями нашей страны и в очередной раз узнаете, что законы писаны не для всех. Даже если вы выиграете все суды, дальше начнется не менее интересный квест - выполнить решение суда. Как выполняются решения судов в этой стране? Самый простой пример, да еще и местного разлива - практически под каждой новостью на ЖЖ ниже комментариев сайта, есть комментарии от фейсбук пользователей, и вот там постоянно пишется одно и тоже сообщение о беспределе руководства города, и о том, как мэр не хочет выполнять решение суда (это если коротко пересказать суть тех сообщений).
2. Донести можно кому угодно и что угодно, даже мэр сам может все прочитать. Но это не значит, что он как послушный гражданин, слуга житомирян, побежит отстаивать ваши интересы.
PagapA
6 Алексей (PagapA)   • 22:40:46, Вчера [Материал]

В таком случае было бы логичным прокуратурой города Житомира и под
контролем областной прокуратуры инициировать возбуждение административного производства за грубое нарушение Закона Украины и наказать виновных..! Нарушение Закона очевидно и сомнений ни у кого не вызывает. Мы ведь считаем себя правовым государством или как???
Так же очень хотелось бы увидеть здоровую активность наших депутатов и активистов!
Ау!Вы где???
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 03:26:32, Сегодня [Материал]

1. Считать себя можно кем угодно, легче от этого не станет, а реальность она другая. К сожалению, правовое у нас гос-во только для того, у кого есть деньги/связи/влияние/власть.
2. Все эти прокуроры и прочее - та же хрень что и другие органы. Имитация и "бесплатная зарплата". Так что, ожидать от них чудес не стоит. Выскочек быстро ставят на место, а собак спускают, когда сверху поступит приказ.
3. Депутаты на кормушке у своих спонсоров/хозяев, самостоятельностью там не пахнет (для большинства депутатов), так что о них можно и не вспоминать. Активисты - когда-то может это были действительно активисты. Потом нашлись хитрые делки, к-рые это звание растоптали в 0. Сейчас, большинство активистов такие же как депутаты, просто не смогшие дорваться до власти, и находятся ступенькой ниже в цепочке наживы. Активисты всплывают там, где платят деньги и где они видят возможности получить для себя что-то. Часто эти активисты прикрываются наивным населением, как массовкой, пользуясь их безграмотностью и используя их как презервативы, с последующей их судьбой.

В общем, либо смирись, либо мигрируй в другую страну, где нет такого трэша, и есть неотвратимость наказания.
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